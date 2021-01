Des dizaines de colons israéliens ont bloqué samedi un carrefour principal sur la route Beitlehem-El Khalil en Cisjordanie occupée, selon des sources locales citée par l'agence de presse palestinienne Wafa. Les colons, accompagnés par l'armée d'occupation, se sont rassemblés au carrefour et ont bloqué la route devant le trafic palestinien, ajoute la même source. D'autre part, des affrontements ont éclaté après que les forces d'occupation israéliennes ont attaqué le village de Beit Fajjar, près de la ville de Beitlehem au cours desquelles elles ont utilisé des gaz lacrymogènes contre les Palestiniens. Ces derniers temps, les régions de la Cisjordanie sont le théâtre d'attaques violentes des colons israéliens contre le peuple palestinien sans défense. Des groupes de défense des droits de l'homme ont dénombré au moins 14 blessés à la suite d'attaques perpétrées par des colons israéliens contre des villages et des Palestiniens au cours de la même période. Par ailleurs, les forces d'occupation israéliennes ont empêché hier l'accomplissement des travaux d'entretien dans une salle de prière dans la mosquée Al-Aqsa à El Qods occupée, a également rapporté l'agence de presse palestinienne Wafa. Le directeur du comité de réhabilitation dans la mosquée, Bassam Al-Hallaq, a indiqué que les forces d'occupation avaient pris la salle de prière du dôme du rocher, ont interdit les employés du comité de réhabilitation d'accomplir les travaux d'entretien et les ont menacés d'expulsion et d'arrestation s'ils continuent leur travail. «Les forces d'occupation ont empêché samedi le comité de réhabilitation de mener des travaux d'entretien dans la mosquée Marawani», a-t-il ajouté. De son côté, le ministère des Waqfs islamiques et des Affaires religieuses a condamné l'assaut par la police d'occupation dans le dôme du rocher et l'interdiction de mener des travaux d'entretien par le comité de réhabilitation de la mosquée d'Al-Aqsa. Le ministère a assuré que l'occupant israélien vise à s'emparer de la mosquée sainte, appelant la communauté internationale à «assumer ses responsabilités et d'intervenir sérieusement pour arrêter ces violations».

De son côté, le Conseil de sécurité de l'ONU tiendra une session pour discuter de la situation dans la région du Moyen-Orient, y compris la question palestinienne, a déclaré samedi un haut responsable palestinien. «La session aura lieu mardi», a déclaré Riyad Mansour, envoyé palestinien auprès des Nations Unies, à la radio officielle palestinienne Voice of Palestine. Il a expliqué que la session abordera trois questions critiques liées à la question palestinienne. La première est l'initiative prise par le président palestinien Mahmoud Abbas de convoquer une conférence internationale pour la paix. La deuxième concerne les décrets présidentiels émis par le président palestinien pour tenir des élections générales dans les territoires palestiniens, ainsi que leurs préparatifs, a déclaré M. Mansour. «La troisième question est liée au nouveau gouvernement américain dirigé par Joe Biden et à la volonté palestinienne de traiter avec lui sur la base de son rejet des positions controversées de Donald Trump», a-t-il ajouté. Le 28 octobre, M. Abbas a demandé au Secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, de tenir des consultations urgentes sur la convocation d'une conférence internationale pour la paix. Dans une lettre envoyée à M. Guterres, le leader palestinien a appelé la majorité des membres du Conseil de sécurité de l'ONU «à commencer à préparer au début de l'année prochaine (2021) une conférence internationale pour la paix au Moyen-Orient».