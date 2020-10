Un ministre palestinien a déclaré, vendredi, que l'Autorité palestinienne n'avait pas fait de demande de médiation pour résoudre la crise des taxes avec Israël. «Il n'y a pas de médiation entre l'Autorité palestinienne et Israël concernant les taxes et nous n'avons demandé l'intervention de personne», a déclaré le ministre des Affaires civiles Hussein Al-Sheikh dans un bref communiqué de presse. Le communiqué de M. Al-Sheikh a été publié en réponse à un article dans un journal saoudien citant une source palestinienne selon laquelle les Palestiniens avaient demandé aux Qataris d'intervenir comme médiateur dans la crise. Le 19 mai, les dirigeants palestiniens ont refusé de percevoir les taxes qu'Israël recouvre en leur nom pour protester contre le plan israélien d'annexion de certaines parties de la Cisjordanie. En réponse à ce plan, l'Autorité palestinienne a également suspendu la sécurité et la coordination civile avec Israël dans les territoires palestiniens. Le refus des taxes israéliennes a provoqué une grave crise budgétaire au sein de l'Autorité palestinienne qui a affecté sa capacité à remplir ses obligations financières envers les citoyens palestiniens.