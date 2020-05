Depuis que le président américain Donald Trump a mis en application ses promesses de campagne concernant le transfert de l'ambassade des états-Unis de Tel-Aviv à El Qods, au mépris des multiples résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU et des recommandations de l'Assemblée générale de l'ONU, Israël n'a eu de cesse de mettre à profit le soutien inconditionnel de Washington pour accélérer l'implantation des colonies illégales dans les territoires palestiniens occupés. Cette ambition sioniste longtemps envisagée s'est traduie dans les faits avec une double politique de répression brutale des familles palestiniennes, quel que soit l'âge de leurs membres, par l'armée sioniste et d'exactions impunies, commises au vu et au su de cette même armée, par les bandes de colons et d'ultras, déterminés à donner corps à la Judée-Samarie du projet sioniste en Palestine. Depuis de nombreuses années, la communauté internationale observait cette colonisation rampante et se contentait d'une «condamnation», en fait une pseudo réprobation, exprimée de manière furtive, tant la réaction des puissants lobbies juifs est redoutée en Europe comme dans d'autres régions du monde. Quotidiennement, la répression israélienne s'exerce sur les femmes et les enfants d'El Qods, de Cisjordanie et de Ghaza et cela dans un silence rien moins que complice. L'arrogance de l'Etat sioniste est devenue telle qu'il ne se cache plus le moins du monde pour frapper quand et comme bon lui semble, le but étant de réduire à néant l'ambition des Palestiniens à construire leur Etat sur les territoires arrachés par la force en juin 1967.

Jamais cette arrogance n'a trouvé de soutien plus inconditionnel que celui de l'administration Trump et ceci justifie cela. L'élection du magnat américain de l'immobilier et des casinos doit énormément au lobby sioniste américain, mobilisé par Jared Kushner, son gendre et conseiller pour le prétendu «deal du siècle» - un plan concocté par ce même lobby -. Aussi, doit-il encore et toujours donner des gages à son ami israélien Benjamin Netanyahu, soutenu en pleine bourrasque judiciaire pour ses malversations répétées. Si des monarchies du Golfe ont opéré, depuis deux ans, un spectaculaire rapprochement avec l'Etat hébreu, grâce aux relations privilégiées de certains de leurs dirigeants avec l'incontournable Jared Kushner, il reste aux Palestiniens le soutien d'une partie de la communauté internationale attachée à la légalité des résolutions de l'ONU ainsi que celle de nombreuses ONG qui constatent, sur le terrain, la réalité de l'apartheid imposé par le projet sioniste à El Qods, en Cisjordanie et à Ghaza. à titre d'exemple, l'Organisation de la solidarité des peuples afro-asiatiques (OSPAA) a mis en garde hier Israël contre sa pratique «dangereuse» de colonisation intensive des territoires palestiniens occupés, lui rappelant que toute mesure unilatérale sera rejetée par les Palestiniens, les pays arabes, la communauté internationale et tous les pays progressistes et épris de paix, à travers le monde.