La tension monte de plus en plus au nord de la Syrie où l’armée a accru la pression sur la province d’Idleb, reprenant le contrôle de l’autoroute stratégique qui relia Alep à cette ville importante du nord du pays. Or, son inexorable avancée a pris au dépourvu les troupes que la Turquie a envoyées en 2016-2017 pour s’opposer à la progression des combattants kurdes des FDS-YPG. Avec l’accord de Sotchi conclu entre les présidents russe Poutine et turc Erdogan, en 2017, une zone de désescalade avait été ciblée, des postes turcs d’observation entérinés et un cessez-le-feu signifié aux groupes terroristes et rebelles présents dans toute la région et dont certains sont soutenus par la Turquie.

Il y a deux jours, l’offensive de l’armée syrienne et de ses alliés a resserré l’étau sur Idleb, avec comme dommage collatéral la mort de cinq soldats turcs. Ankara a aussitôt adressé une sévère mise en garde à Damas dont deux pilotes ont été tués dans le crash de leur hélicoptère, suite à un tir revendiqué par les forces turques.

Plus que la perte de ses soldats, Ankara redoute la fin de son aventure dans le nord de la Syrie où les groupes rebelles qu’elle soutient sans réserve sont en pleine déconfiture au fur et à mesure que l’armée syrienne reprend aux terroristes de Hayat Tahrir al Cham et des autres factions extrémistes le contrôle de son territoire. Dernier épisode de cette reconquête dont le président syrien Bachar al Assad avait fait « la clé de la victoire sur le terrorisme » lors d’une visite à ses troupes en pleine offensive, la reprise de la totalité de l’autoroute qui relie Idleb à Alep confirme que le sort de ces factions terroristes, de quelque obédience qu’elles soient, est désormais scellé.

Il est sans doute tragique que cette offensive s’accompagne de graves répercussions humanitaires, l’ONU parlant de près de 700 000 personnes en train de fuir les combats. Il faut cependant se rappeler les évènements de la Ghouta orientale ou d’autres villes lorsque les terroristes de HTS et les rebelles pro Ankara n’hésitaient pas à utiliser comme boucliers les habitants face à l’offensive de l’armée syrienne et de ses alliés. Entre-temps, Erdogan multiplie les menaces et promet que Damas « paiera très cher » toute nouvelle attaque contre les troupes turques et leurs postes d’observation. Il a ainsi affirmé, lundi soir, que plus de 100 soldats syriens ont été tués en représailles à la perte de 5 soldats turcs. Une semaine auparavant, les affrontements ont fait, de part et d’autre, une vingtaine de morts, preuve que la situation est en train de déraper lentement mais sûrement.

La Turquie a une crainte légitime qui concerne l’arrivée de nombreux réfugiés, alors qu’elle en accueille depuis le début de la tragédie syrienne plus de trois millions. La Syrie, elle, a une mission non moins légitime, celle d’en finir au plus vite avec les occupations contraires au droit international de son territoire, dépecé et exploité au gré des intérêts des pays qui l’ont envahie. Seule, une nouvelle rencontre entre les parrains du processus d’Astana pourrait, éventuellement, neutraliser le nouveau bras de fer entre Damas et Ankara. L’Iran s’est déjà manifesté en ce sens mais il faudrait prendre en compte le fait que les précédents accords conclus à la demande d’Erdogan n’ont jamais été respectés par les groupes terroristes et rebelles, particulièrement à Idleb.