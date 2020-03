La Chine fait face, depuis deux mois, à la terrible épidémie du coronavirus, dont le bilan a atteint, hier, plus de 3.000 morts, alors que le virus continue d'avoir de sérieuses conséquences, partout à travers la planète, notamment au plan économique, avec un risque de récession en Allemagne et en Italie et une baisse annoncée de la croissance mondiale. C'est le moment que choisit, bizarrement, un institut australien de stratégie politique (ASPI), notoirement inconnu à l'échelle internationale, pour jeter un pavé circonstancié dans la mare des droits de l'homme. Cet organisme accuse Pékin d'avoir transférer des dizaines de milliers de membres de la communauté musulmane ouighoure, depuis les fameux camps d'internement vers des usines qui approvisionnent 80 des plus grandes marques mondiales. Et le centre de réflexion australien, si judicieusement nommé, précise qu'entre 2014 et 2019, plus de 80 000 Ouighours «ainsi emprisonnés dans la région du Xinjiang, au nord-ouest de la Chine, ont été transférés ailleurs, dans des usines appartenant aux chaînes d'approvisionnement de 83 marques connues mondialement dans la technologie, le textile et l'automobile». «Des usines (qui) recourent au travail forcé des Ouïghours dans le cadre d'un mécanisme de transfert encadré par l'Etat», ajoute l'institut australien dans un volumineux rapport. On trouve, parmi les grandes marques mises à l'index, de grandes enseignes de l'électronique comme Apple, Sony, Samsung, Microsoft, Nokia, et bien d'autres, celles du textile comme Adidas, Lacoste, Gap, Nike, Puma, Uniqlo, H&M et celles de l'automobile comme BMW, Volkswagen, Mercedes-Benz, Land Rover, Jaguar, et, cerise sur le gâteau, le groupe français Alstom. Pour faire bonne mesure, quelques groupes chinois sont également encadrés, tels le fleuron technologique Haier (électroménager), Huaweï et Oppo (smartphones). Pourquoi cette révélation tombe-t-elle à un moment aussi particulier? La question des Ouighours est posée depuis plusieurs années et l'Organisation de la Conférence islamique (OCI) en a fait, à juste titre, son cheval de bataille. La Chine a répliqué, un peu maladroitement, si l'on en juge par un DVD approximatif, diffusé à cet effet, voici quelques mois. Pékin explique que les séparatistes ont commis d'innombrables violences qui ont ensanglanté la région, contraignant les autorités à mener une lutte sans merci contre les «terroristes». Parallèlement, les autorités chinoises ont multiplié les «centres de formation professionnelle», au profit de la jeunesse ouighoure, afin, disent-elles, de la prémunir contre le phénomène de la radicalisation. Les ONG occidentales, et principalement américaines, affirment, quant à elles, qu'il s'agit de camps de rééducation où les ouvriers ouighours «vivent dans des dortoirs séparés, suivent des cours de mandarin et d'idéologie, en-dehors des heures de travail et sont sujets à une surveillance constante, tout en étant privés de leurs pratiques religieuses». Le rapport australien pointe les baskets Nike et les produits sous-traités du géant américain Apple pour rappeler que ces entreprises «enfreignent les lois qui interdisent l'importation de biens, produits en ayant recours au travail forcé. Il leur conseille de «faire des enquêtes immédiates et approfondies sur les droits humains dans leurs usines d'approvisionnant en Chine, avec des inspections et des audits indépendants et rigoureux».

Il se trouve que la plupart de ces groupes ont accueilli le rapport australien avec une prudence remarquable, Volkswagen et BMW ont simplement relevé que les fournisseurs chinois accusés ne font pas partie de leurs sous-traitants. Apple, Adidas, Bosh et Panasonic excluent toute relation directe avec eux. Mais le mal est déjà fait qui consiste à «dénigrer les efforts de la Chine pour combattre le terrorisme et l'extrémisme au Xinjiang», selon le ministère chinois des Affaires étrangères qui souligne que la politique menée a donné «de bons résultats», puisque «tous les participants au programme d'éducation contre l'extrémisme ont été diplômés et ont trouvé un emploi stable». Bref, dans la guerre économique que se livrent la Chine et les Etats-Unis, on peut penser que tous les coups sont permis. Et certaines ONG sont là pour ça...