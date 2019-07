L’avocat et figure de la société civile Abourahmane Lirwana est sorti de prison, hier après avoir purgé une peine d’un an pour «outrage à magistrat» lors d’un procès, a indiqué un de ses proches.»Notre camarade Me Lirwana vient à l’instant de sortir de sa prison de Dai-Kaina (ouest nigérien)», a précisé Ali Idrissa, autre membre influent de la société civile. à sa sortie de cellule du camp pénal de Dai-Kaina, l’avocat a été accueilli par plusieurs de ses camarades, qui «vont l’accompagner jusqu’à son domicile à Niamey», a assuré Ali Idrissa.

Me Lirwana avait été condamné, en juillet 2018, à deux ans de prison dont un avec sursis, pour «outrage à magistrat», lors d’un procès contre quatre figures de la société nigérienne - dont lui-même - pour «une manifestation interdite» contre la loi de finances. Après quatre mois de détention préventive, les quatre avaient été condamnés à trois mois de prison, assortis de sursis. Les trois autres avaient été remis en liberté mais Me Lirwana avait été maintenu en détention, en raison de sa condamnation pour «outrage à magistrat». Entre octobre 2017 et mars 2018, un collectif de la société civile, de l’opposition politique et de quelques syndicats avait organisé des manifestations pour demander «l’abrogation» de la loi de finances qu’il jugeait «antisociale».