Le grand ayatollah Ali Sistani, figure tutélaire de la politique irakienne, a apporté son soutien, hier, aux élections législatives anticipées annoncées pour 2021 en Irak, après un rare entretien avec une responsable de l'ONU. Le 31 juillet, le Premier ministre Moustafa al-Kazimi a annoncé pour le 6 juin 2021 ce scrutin dans un pays qui a été le théâtre pendant des mois d'une révolte populaire inédite et où la confiance est depuis longtemps rompue entre classe politique et électeurs. «Les élections prévues l'année prochaine sont très importantes», a indiqué dans un communiqué le grand ayatollah, plus haute autorité religieuse chiite en Irak et pour des millions de chiites dans le monde. Il a appelé les Irakiens à y participer en masse. Si les élections ne sont pas tenues à la date prévue et ne sont pas libres et équitables, cela «menacerait l'unité et l'avenir du peuple irakien», a-t-il averti. L'ayatollah Sistani, 90 ans, n'apparaît pas en public et délivre ses sermons aux prières hebdomadaires du vendredi par le biais d'un de ses représentants. Il évite de recevoir des responsables politiques mais fait d'habitude exception pour les émissaires de l'ONU, considérés comme neutres. Cette année, le dignitaire religieux a été plus discret que d'habitude, avec les sermons arrêtés fin février en raison de la pandémie de Covid-19. Mais ce silence a aussi alimenté les craintes pour sa santé. Hier, il a néanmoins reçu la représentante de l'ONU en Irak, Jeanine Hennis-Plasschaert, dans sa modeste demeure dans la ville sainte chiite de Najaf, au sud de Baghdad. Leur dernière rencontre remontait à il y a dix mois. Pour Mme Hennis-Plasschaert, si les élections sont organisées «de manière équitable et crédible, elles pourraient ouvrir un important chapitre pour le pays» où les scrutins ont souvent été entachés de fraude. L'ayatollah Sistani était en faveur d'élections législatives anticipées après le début à Baghdad et dans des villes du sud chiite en octobre 2019 du mouvement de protestation pour dénoncer la corruption endémique, l'absence de service de base et la crise économique dans le deuxième pays producteur de l'Opep. Il critiquait également le Parlement actuel divisé, élu en mai 2018. La révolte populaire avait conduit à la démission du Premier ministre Adel Abdel Mahdi et a été émaillée par des violences sanglantes.