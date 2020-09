Des civils et des militaires ont été tués dans de violents combats qui ont éclaté hier dans la région du Nagorny Karabakh, ont déclaré l’Azerbaïdjan et les séparatistes arméniens qui ont déclenché les hostilités avec une riposte immédiate de Bakou. «Des morts et des blessés ont été rapportés parmi les civils et les militaires», a déclaré la présidence azerbaïdjanaise. Le Nagorny Karabakh est une région sécessionniste d’Azerbaïdjan, peuplée d’Arméniens et soutenue par l’Arménie. Une femme et un enfant sont décédés dans la région, a indiqué l’attaché de presse du ministère arménien de la Défense. Deux hélicoptères azerbaïdjanais ont été abattus, avait affirmé plus tôt ce ministère, qui soutient les séparatistes. L’Azerbaïdjan a annoncé avoir lancé une «contre-offensive» après cette attaque des séparatistes, et il a fait fait état d’un seul appareil abattu. «Nous condamnons sévèrement l’attaque de l’Arménie contre l’Azerbaïdjan», a réagi le porte-parole de la présidence turque sur Twitter, assurant l’Azerbaïdjan du «soutien total de la Turquie». Le Nagorny Karabakh a été le théâtre d’une guerre au début des années 1990 ayant fait 30.000 morts. Depuis, les autorités azerbaïdjanaises veulent en reprendre le contrôle, alors que des pourparlers de paix sont dans l’impasse depuis de longues années. Des combats opposent régulièrement séparatistes et Azerbaïdjanais, ainsi qu’Erevan et Bakou. En 2016, de graves heurts armés avaient failli dégénérer en guerre au Karabakh, et des combats ont également opposé, en juillet 2020, Arméniens et Azerbaïdjanais, à leur frontière.