L’Egypte est impatiente de participer à la prochaine série de pourparlers trilatéraux avec l’Ethiopie et le Soudan au sujet du barrage éthiopien sur le Nil, un fleuve partagé par les trois pays, a déclaré jeudi le ministère égyptien des Affaires étrangères. La déclaration du ministère égyptien est survenue après que les ministres des Affaires étrangères et de l’Eau des trois pays se sont réunis de manière virtuelle. L’Egypte souhaite parvenir au plus vite à «un accord juridique contraignant» sur la manière d’exploiter le barrage géant construit par l’Ethiopie, a indiqué le ministère. Il a également souligné la nécessité de parvenir à «un accord juste et équilibré, qui protège les intérêts communs des trois pays et préserve leurs droits en matière d’eau». Au cours de la dernière série de pourparlers trilatéraux, qui s’est tenue au début du mois, l’Egypte a exprimé son mécontentement face à l’absence de progrès dans les négociations. L’Ethiopie a commencé à construire le Grand barrage de la Renaissance d’Ethiopie (GERD) en 2011, suscitant l’inquiétude du Soudan et de l’Egypte, des pays situés plus en aval. Au cours des dernières années, les pourparlers trilatéraux sur les règles de remplissage et de fonctionnement du GERD, y compris ceux qui ont été parrainés par les Etats-Unis et l’Union africaine, sont toujours restés infructueux.