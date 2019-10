L’émir de Koweït, cheikh Sabah al-Ahmad Al-Sabah, a jugé «inacceptable», hier, la poursuite de la crise du Golfe qui oppose l’Arabie saoudite et ses alliés au Qatar. «La poursuite du différend entre nos frères du Conseil de coopération du Golfe (CCG) est devenue inacceptable et intolérable», a déclaré l’émir à l’ouverture d’une nouvelle session du Parlement koweïtien. Il a estimé que ce différend «menace les acquis» du CCG, et appelé les pays membres de cet ensemble à «transcender immédiatement leurs divergences et à raffermir leur unité». L’émir de Koweït a tenté en vain dans les mois qui ont suivi le déclenchement de la crise du Golfe à réconcilier le Qatar avec ses voisins. Le 5 juin 2017, l’Arabie saoudite, les Emirats arabes unis, Bahreïn et l’Egypte ont rompu leurs relations diplomatiques avec le Qatar et lui ont imposé un blocus économique. Ils ont alors accusé Doha de soutenir des groupes armés, ce qu’elle dément, lui reprochant également de ne pas prendre assez de distance avec l’Iran. Le discours devant le Parlement marque la première activité politique de l’émir de Koweït, âgé de 90 ans, après son séjour médical aux Etats-Unis en septembre.