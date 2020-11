Durant deux jours, mercredi et jeudi derniers, le président sortant Donald Trump est resté cloîtré dans la Maison-Blanche, au milieu de son clan de plus en plus démoralisé, donnant libre cours, lors de ses brefs passages à la salle de presse du siège présidentiel américain, à ses singulières dénonciations d'une fraude massive dont se seraient rendus coupables, selon lui, les adversaires démocrates. Il faut dire que, d'heure en heure, l'atmosphère devenait encore plus tendue, au fur et à mesure qu'arrivaient les résultats des dépouillements dans plusieurs Etats-clés, porteurs de nouvelles plus ou moins déprimantes. Hier soir, on attendait avec fébrilité le verdict de cinq Etats - clés dont la Pennsylvanie, dernier verrou du scrutin, qui fera «tilt», à la grande joie des démocrates. Le retard que semblait avoir concédé Joe Biden a vite était comblé et, dans la journée d'hier, l'ancien vice-président de Barack Obama était largement en tête, provoquant malgré lui la colère et la déprime du rival républicain. Dans le grand Old Party, un silence sépulcral s'est installé, de sorte que les fils de Donald Trump ont pris à partie les ténors républicains, leur reprochant leur silence et leur absence au moment où le candidat-président se trouve en mauvaise posture. L'objectif était de sonner la charge contre la prétendue fraude démocrate, bien sûr, mais la consternation des partisans de Trump était telle que plus personne ne croyait vraiment au miracle de 2016 renouvelé!

De plus en plus vindicatif, au rythme des résultats montrant un Biden qui caracole en tête, d'heure en heure, Donald Trump s'est déchaîné sur Twitter: «TOUT VOTE SURVENU APRÈS LE JOUR DES ÉLECTIONS NE SERA PAS COMPTÉ!», a-t-il averti, omettant le fait que certains Etats prévoient un délai d'acheminement des bulletins de vote exprimés jusqu'au jour de l'élection, le cachet de la poste faisant foi. «Tous les Etats récemment revendiqués par Biden seront légalement contestés par nous pour fraude électorale et fraude électorale d'Etat. Beaucoup de preuves - il suffit de consulter les médias. NOUS ALLONS GAGNER! L'Amérique d'abord!», s'est indigné le président. «ARRÊTEZ LA FRAUDE!», a-t-il, encore et encore, martelé.

Le désarroi du président sortant en dit long sur l'immense déception qui affecte sa famille et son clan. Pourtant, il aura bénéficié d'une mobilisation sans faille de l'Establishment qu'il a souvent critiqué. C'est ainsi que les lobbysmes du pétrole (Texas), de l'armement (Arizona), du tourisme (Floride) et, plus largement, du sionisme ont pu lui conserver les faveurs de ces Etats - clés. Mais en vain, car s'il n'y a pas eu de vague bleue comme le promettaient les sondages et les médias, pendant des semaines, le vote démocrate s'est, pourtant, prononcé, haut et fort, même si c'est par correspondance, de sorte que le candidat républicain ne fera pas, selon toute vraisemblance, partie des présidents réélus pour un second mandat. Depuis quelques décennies, la chose est devenue banale et c'est pourquoi l'échec de Trump est celui d'un mandat de tous les excès et de tous les dérapages. Les électeurs américains, prioritairement mus par les questions domestiques et non par les enjeux internationaux, ne lui ont pas pardonné sa gestion calamiteuse de la pandémie du nouveau coronavirus, le fameux virus «chinois» qu'il aura tant raillé, sans prendre le soin de partager, réellement ou virtuellement qu'importe, la douleur des familles des 230 000 malheureuses victimes. Rien que pour cela, une grande majorité d' Américains, parmi lesquels quelques Républicains et pas des moindres, ont décidé de le renvoyer à ses affaires.