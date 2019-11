L’état iranien a crié victoire contre un «complot ennemi» hier, après plusieurs jours de manifestations violentes contre une hausse du prix de l’essence lors desquelles des dizaines de personnes auraient été tuées.»Notre peuple est sorti victorieux à diverses reprises, face au complot des ennemis, et cette fois encore, face à ces émeutes» a déclaré le président Hassan Rohani, alors que la télévision d’état diffusait des images de manifestations pro-gouvernementales. Les troubles ont commencé vendredi soir, quelques heures après l’annonce d’une réforme du mode de subvention de l’essence, devant bénéficier aux ménages les moins favorisés mais s’accompagnant d’une très forte hausse du prix à la pompe, en pleine crise économique. Les manifestations se sont rapidement étendues à au moins 40 villes et localités, dont Téhéran, s’accompagnant d’incendies ou d’attaques de stations-service, commissariats, centres commerciaux, mosquées ou bâtiments publics. Les autorités ont confirmé la mort de cinq personnes (quatre membres des forces de l’ordre et un civil) mais le Haut Commissariat aux droits de l’homme de l’ONU craint que «des dizaines» de personnes aient perdu la vie. La situation reste très difficile à évaluer, du fait d’une coupure quasi totale d’internet depuis quatre jours.»Les anarchistes qui sont descendus dans les rues étaient peu nombreux», mais ils agissaient conformément à «un complot ourdi par les forces réactionnaires de la région, les sionistes et les Américains», a déclaré Rohani.

Mardi soir, le guide suprême iranien Ali Khamenei avait affirmé que les Iraniens avaient «repoussé l’ennemi dans la guerre politique», et «ces derniers jours», «dans l’arène de la guerre sécuritaire». «Les actions récentes étaient un problème de sécurité, elles n’émanaient pas du peuple», a ajouté l’ayatollah Khamenei. Les états-Unis, qui accusent la République islamique de tous les maux au Moyen-Orient, ont apporté leur soutien aux manifestants. L’agitation survient alors que l’Iran, pays membre de l’Opep, traverse une grave récession alimentée par le retrait unilatéral des états-Unis en 2018 de l’accord international sur le nucléaire iranien et le rétablissement consécutif de lourdes sanctions américaines. Des dizaines de villes d’Iran, des plus grandes agglomérations du pays à des chefs-lieux de canton de quelques dizaines de milliers d’habitants, ont été touchées par les manifestations ayant rapidement dégénéré en émeutes. Mais, depuis lundi soir, la télévision d’état diffuse des images de rassemblements pro-pouvoir dans diverses villes, comme à Zanjan (nord-ouest, lundi), Tabriz (nord-ouest, mardi), Chahr-é Kord (centre, mardi) ou encore Gorgan (nord, mercredi).»Vous avez vu ces derniers jours d’immenses rassemblements populaires spontanés», a déclaré M. Rohani, voyant dans ces manifestations «la meilleure preuve du pouvoir de la nation iranienne», de «son unité et de sa solidarité avec l’ensemble du système» politique de la République islamique. à Chahriar, dans la banlieue ouest de Téhéran, plusieurs milliers de personnes ont scandé «Mort à l’Amérique» lors des funérailles d’un membre des Gardiens de la Révolution, l’armée idéologique de la République islamique, tué dans les violences. La foule, qui arborait des pancartes «à bas les états-Unis», a suivi le cercueil transporté sur une camionnette fleurie en passant devant un bureau de poste, une succursale bancaire et un centre commercial incendiés au cours des derniers jours. Malgré les fortes tensions entre Washington et Téhéran, le porte-avions USS Abraham Lincoln a traversé sans incident, mardi, le détroit d’Ormuz, une première depuis la destruction, le 20 juin, d’un drone américain par l’Iran dans cette zone. Avec le passage du groupe aéronaval par ce détroit stratégique en direction du Golfe, Washington entendait «démontrer la détermination» des états-Unis à faire respecter la liberté de navigation, selon l’US Navy.