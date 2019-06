Le chef de la sécurité de la région Amhara, le général Asaminew Tsige, considéré comme responsable des deux attaques samedi ayant coûté la vie au chef de l’état-major de l’armée éthiopienne et de hauts responsables régionaux, a été tué hier, a annoncé la télévision EBC, proche du pouvoir. Selon la chaîne de télévision, le général Asaminew, «qui était en fuite depuis le coup d’Etat manqué de ce week-end, a été tué par balles dans le quartier Zenzelma de Bahir Dar», ville du nord-ouest de l’Ethiopie. Les drapeaux étaient en berne hier après les assassinats samedi du chef d’état-major de l’armée nationale et de hauts responsables régionaux, au cours de deux attaques séparées et considérées par les autorités comme une tentative de renverser le gouvernement d’une région du nord-ouest. Le ministre de la Défense Lemma Megresa a assuré dimanche soir à la télévision que ces évènements ont mis le deuxième pays le plus peuplé d’Afrique «dans une position difficile». Car ces deux attaques sont un nouveau coup de taille porté à l’agenda réformiste et progressiste du Premier ministre Abiy Ahmed, qui a malgré lui donné un nouvel élan à des tensions ethniques ayant fait plus d’un million de déplacés.