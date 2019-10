L’ancien Premier ministre français Edouard Balladur, 90 ans, sera jugé pour «complicités d’abus de biens sociaux» par un tribunal spécial dans une affaire de possible financement politique occulte, au cœur de contrats d’armements signés avec le Pakistan et l’Arabie saoudite, a annoncé, hier, le parquet. L’ancien ministre de la défense François Léotard, 77 ans, sera également jugé dans cette affaire par la Cour de justice de la République (CJR), a ajouté le procureur général François Molins dans un communiqué. Instance controversée, la CJR est le seul tribunal habilité à juger des membres du gouvernement pour des faits commis dans l’exercice de leurs fonctions. Les deux anciens responsables étaient mis en examen (inculpés) depuis 2017 dans cette affaire, dite de Karachi, qui doit son nom à l’attentat du 8 mai 2002 qui avait fait quinze morts, dont onze employés français de la direction des chantiers navals (ex-DCN), et blessé douze autres dans la ville portuaire pakistanaise. Les victimes travaillaient à la construction d’un des trois sous-marins vendus à ce pays sous le gouvernement d’Edouard Balladur (1993-1995). L’enquête antiterroriste explore depuis 2009 la thèse de possibles représailles à la décision de Jacques Chirac, tombeur d’Edouard Balladur à l’élection présidentielle de 1995, d’arrêter le versement des commissions. Avec cette hypothèse, les magistrats ont acquis la conviction que les comptes de campagne pour l’élection présidentielle de 1995 de M. Balladur, pourtant validés, avaient été en partie financés par des rétro commissions en France - illégales -, à hauteur de 13 millions de francs (près de 2 millions d’euros), en marge de ces contrats de sous-marins au Pakistan et de frégates à l’Arabie saoudite.