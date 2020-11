L’ancien chef de l’Etat mauritanien Sidi Ould Cheikh Abdallahi, premier président du pays démocratiquement élu en 2007 et renversé par un pustch l’année suivante, est décédé, dans la nuit de dimanche à lundi à Nouakchott, a-t-on appris auprès de sa famille et de la présidence. Abdallahi, né en 1938, a succombé des suites d’un malaise cardiaque dans une clinique privée de la capitale, selon ses proches. Il était revenu récemment de Turquie après des soins médicaux, a indiqué l’un d’eux. La Présidence mauritanienne a annoncé dans un communiqué un deuil national de trois jours à partir d’hier et des obsèques nationales. L’ancien chef d’Etat devait être inhumé dans son village natal de Lemden (150 km à l’est de Nouakchott), selon sa famille. Abdallahi, proclamé président le 19 avril 2007, avait été renversé le 6 août 2008, par un coup Etat mené par Mohamed Ould Abdel Aziz limogé du commandement de la garde présidentielle. Aziz sera président de 2009 à 2019. Abdallahi sera, lui, emprisonné jusqu’à fin 2008, après des négociations organisées à Dakar par l’Union africaine et l’ONU.