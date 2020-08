L'ancien président mauritanien Mohamed Ould Abdel Aziz a été entendu, lundi, par la police pour répondre à de «fortes présomptions de mauvaise gouvernance et de détournements de biens publics», a-t-on appris de source sécuritaire. «La police s'est rendue au domicile de l'ex-président Ould Abdel Aziz pour l'appeler à répondre aux enquêteurs, mais il n'a pas voulu l'accompagner, promettant de la rejoindre, ce qu'il a fait quelques temps après», a déclaré cette source s'exprimant sous le couvert de l'anonymat. L'ex-président mauritanien fait l'objet de «fortes présomptions de mauvaises gouvernance et de détournement de biens publics», a ajouté cette source. Il n'était pas possible de savoir en début de soirée si l'audition de M. Aziz, qui selon cette source a débuté dans l'après-midi au siège de la direction générale de la Sûreté nationale (DGSN), se poursuivait. Le président Aziz avait pris le pouvoir en Mauritanie par un coup d'Etat militaire en 2008, puis remporté la présidentielle en 2009, suivie d'une autre en 2014. L'actuel président, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, qui lui a succédé en août 2019, fut son chef de cabinet et ministre de la Défense. M. Aziz a depuis lors été marginalisé par le nouveau pouvoir.