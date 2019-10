Le juge d’instruction du Pôle judiciaire financier près la Cour de Tunis a autorisé, vendredi dernier, l’agence nationale TAP, Shems FM, Mosaïque FM et Express FM à rendre visite, hier, au candidat du 2ème tour de la Présidentielle, Nabil Karoui, incarcéré à la prison d’El Mornaguia. Le porte-parole du Pôle judiciaire financier, Sofiane Selliti, a déclaré, dans un entretien accordé à Shems TV, que le juge d’instruction a autorisé les trois radios et l’agence officielle tunisienne à rencontrer Karoui, sans pour autant l’interviewer.

Auparavant, un des avocats membres du comité de défense du candidat, Abdelaziz Essid, avait affirmé que le juge avait rejeté une demande d’interview, sans d’ailleurs indiquer quel média l’avait introduite. D’après Shems FM, elle émanerait de El Hiwar Ettounsi de Sami El Fehri. Le feuilleton politico-médiatique de Nabil Karoui ne fait que commencer et nul doute qu’il va connaître une ampleur croissante, au fur et à mesure du déroulement d’une campagne présidentielle télescopée par des législatives où le flou persiste quant au taux de participation et au choix des électeurs. Poursuivi dans des affaires d’évasion fiscale, de corruption financière et de blanchiment d’argent en relation avec des sociétés écrans créées à l’étranger, Nabil Karoui est détenu à El Mornaguia, depuis le 23 août dernier.

Jeudi dernier, une rumeur avait circulé sur les réseaux sociaux, après avoir été colportée par certains médias locaux, sur un verdict de la justice qui aurait condamné Nabil Karoui à 4 ans de prison ferme. Rumeur promptement démentie sur la page officielle du candidat dont la campagne est orchestrée par son épouse et la direction de Qalb Tounes.

« Les progrès de Qalb Tounes sur le terrain et le rassemblement populaire autour de toutes les listes du parti en Tunisie et à l’étranger ont poussé les haineux et ceux qui ne veulent pas du bien à la Tunisie et aux Tunisiens à sortir de leurs terriers et à répandre leur poison… », a répliqué Nabil Karoui dans un communiqué sur sa page Facebook. Après son entrevue avec le président de l’ISIE, l’autre candidat, Kaïs Saïed, a, lui aussi, annoncé, dans un communiqué, paru, hier, qu’il « renonce » à mener campagne afin d’« éviter toute ambiguïté sur l’égalité des chances » entre lui et son adversaire. Il a averti, en outre, contre toute « tentative désespérée visant à frapper le processus électoral » en Tunisie, avant de plaider en faveur d’une forte participation des électeurs, le jour du scrutin.

Dans cette conjoncture totalement inédite, une délégation de l’Instance supérieure indépendante pour les élections (ISIE), conduite par son président, Nabil Baffoun, et son vice-président, Farouk Bouasker, s’est rendue, jeudi dernier, à la prison civile

d’El Mornaguia, pour examiner avec Nabil Karoui les voies et moyens disponibles légalement qui lui permettraient de poursuivre sa campagne électorale dans des conditions analogues à celles de son adversaire. Cette rencontre a été autorisée par le juge d’instruction en charge du dossier Karoui, se référant à la loi organisatrice du système pénitentiaire. Elle a, de ce fait, eu lieu en présence du directeur de la prison et d’un représentant de la direction générale des prisons et de la rééducation au ministère de la Justice.

L’ambiance, déjà viciée, connaît un développement malsain, avec la parution sur les réseaux sociaux de documents soi-disant « compromettants » pour Nabil Karoui qui aurait conclu un marché avec une société de lobbying canadienne en vue de rencontrer les leaders des superpuissances américaine et russe. Des documents dénoncés par le candidat et son staff comme une tentative de semer le trouble au sein de l’électorat, déjà fortement perturbé. Seul, Youssef Chahed a réagi à cette affaire en estimant que la Tunisie est « en danger », du fait de compromissions internationales aux conséquences néfastes pour la sécurité du pays.