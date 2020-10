L'Inde a franchi, hier, le seuil des 7 millions de cas de coronavirus, un chiffre qui se rapproche de celui atteint par les Etats-Unis, où le président Donald Trump est reparti en campagne neuf jours après avoir été testé positif au Covid-19. En Europe, les restrictions se multiplient face à une situation qui s'aggrave, tandis qu'au Brésil le seuil des 150.000 morts a été franchi dans une région Amérique latine et Caraïbes qui compte désormais plus de 10 millions de cas. Avec une hausse de près de 75.000 nouveaux cas, le nombre total de personnes contaminées est passé à 7,05 millions en Inde. Les experts affirment que ce chiffre pourrait en réalité être bien plus élevé: le taux de dépistage dans le deuxième pays le plus peuplé au monde, avec 1,3 milliard d'habitants, y est beaucoup plus faible que dans de nombreux autres Etats. Le nombre de décès en Inde, qui s'élevait hier à 108.334, demeure cependant largement inférieur à celui des Etats-Unis, qui ont enregistré 214.305 morts liées au Covid-19, et du Brésil qui compte officiellement deux millions de cas de contamination de moins que l'Inde. Le nombre de morts du coronavirus pour 100.000 personnes s'établit à 7,73 en Inde, comparé à 64,74 aux Etats-Unis.

Cette faible mortalité pourrait s'expliquer par la relative jeunesse de la population indienne, une possible immunité grâce à d'autres maladies ainsi qu'une sous-évaluation du nombre de décès.

La hausse des contaminations intervient alors que le gouvernement indien continue de lever les mesures de restriction afin de stimuler l'économie durement frappée par un strict confinement imposé au mois de mars. Mais les experts redoutent la prochaine saison des fêtes, au cours desquelles d'immenses foules se rassemblent à l'occasion de cérémonies publiques. Au sein de la population indienne, de nombreuses personnes s'inquiètent. «Quand je sors, je vois beaucoup de gens sans masque», témoigne Jayprakash Shukla, 66 ans, un fonctionnaire à la retraite. «Peut-être qu'ils en ont assez de porter des masques, mais si les gens ne changent pas leurs habitudes, ce sera une catastrophe pour notre pays». L'Inde est désormais le deuxième pays avec le plus grand nombre de contagions après les Etats-Unis, qui en comptent 7,7 millions.Le président Donald Trump, qui a été hospitalisé à partir du 2 octobre pendant trois jours, s'est voulu rassurant samedi en marquant son retour dans la course vers l'élection du 3 novembre avec une allocution à la Maison-Blanche prononcée devant plusieurs centaines de sympathisants. «Je vais bien!», a lancé M. Trump, tout sourire, au début d'une intervention d'une vingtaine de minutes au cours de laquelle il est apparu en forme. Le médecin de la MaisonBlanche a annoncé samedi que Donald Trump n'était plus contagieux. Il doit reprendre dès le début de la semaine prochaine ses meetings de campagne, sur un rythme intense: Floride lundi, Pennsylvanie mardi, Iowa mercredi.

En Europe, continent qui recense plus de 6,2 millions de cas de Covid-19 et près de 240.000 morts, les nouvelles restrictions se multiplient.En Allemagne, la plupart des magasins ainsi que tous les restaurants et bars doivent désormais fermer de 23 heures à 6 heures, au moins jusqu'au 31 octobre.

Avec plus de 4.000 nouveaux cas officiellement recensés chaque jour, la chancelière Angela Merkel a prévenu que si la propagation du Covid-19 ne se stabilisait pas dans les dix jours, le pays prendrait de nouvelles mesures.

La situation s'aggrave aussi en France, avec un nouveau record de près de 27.000 cas en 24 heures, selon des chiffres officiels samedi soir. Le conseil scientifique du gouvernement n'a pas exclu la possibilité de reconfinements locaux «si nécessaire». Au Royaume-Uni, le conseiller stratégique du Premier ministre, Edward Lister, a écrit aux députés du nord-ouest de l'Angleterre, particulièrement touché, leur annonçant qu'il était «très probable» que des règles plus strictes soient appliquées dans «certaines régions». Dans la région Amérique latine et aux Caraïbes, qui sont depuis le mois d'août les plus touchées du monde tant en nombre de cas que de décès, 367.358 personnes étaient décédées dimanche du Covid-19. Plus de la moitié des cas se situe au Brésil (5.082.637 et 150.198 décès), devant la Colombie, l'Argentine et le Pérou.