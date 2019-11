Le chef du gouvernement désigné en Tunisie, Habib Jemli, a présenté, mardi, lors d’un entretien avec le président Kaïs Saïed, les résultats des consultations auprès des personnalités et cercles sociopolitiques, ainsi que les analyses qui lui ont été exposées, selon les médias locaux. «Nous avons enregistré une compréhension et un enthousiasme distingués auprès de toutes les forces politiques, sociales et de la société civile que nous avons approchées jusque-là», a-t-il souligné au cours d’un point de presse animé à Dar Dhiafa à Carthage. Il a précisé, en outre, «que le prochain gouvernement sera renouvelé tant dans le fond que dans la forme».

Alors que la Tunisie guette le moment où l’annonce de la composition du nouveau gouvernement tombera, avant que celui-ci ne soit soumis à la validation de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP) où l’alliance conjoncturelle entre Ennahdha et Qalb Tounes devra être de mise une fois de plus, le président du parti islamiste Rached Ghannouchi multiplie les audiences des ambassadeurs accrédités en Tunisie. Par ailleurs, il a également reçu, hier, une délégation du Mouvement de la société pour la paix (MSP), parti politique islamiste algérien présidé par Abderrazak Makri, venu le féliciter pour son élection à la tête du Parlement dans le cadre « d’une transition démocratique fluide exprimant la véritable volonté du peuple tunisien ». Pinces sans rires, les médias tunisiens ont tenu à relever que les services de communication d’Ennahdha ainsi que ceux de Rached Ghannouchi n’ont pas évoqué la rencontre, ajoutant que l’information a été « relayée par la partie algérienne».

Pendant ce temps, Qalb Tounes réunissait son bureau politique sous la présidence de Nabil Karoui et « récompensait » son candidat malheureux à la direction de l’ARP, Ridha Cherffedine, remportée par Rached Ghannouchi, en le nommant vice-président du parti. Il est utile de rappeler, à cet égard, que Ghannouchi a été élu à la tête de l’ARP grâce au soutien des 38 élus de Qalb Tounes. Quant au chef de gouvernement désigné par Ennahdha, Habib Jemli, il va avec son bâton de pèlerin au contact de tout le monde pour composer l’équipe sacrée et, espère-t-il, consacrée par les députés du Bardo. Ses consultations englobent pêle-mêle des hommes et femmes politiques, des journalistes, des artistes, des intellectuels et des scientifiques, tant il éprouve le besoin de ne laisser personne sur le bord du chemin. Mais au fur et à mesure de ses rencontres opiniâtres, se dégage l’impression d’une certaine impuissance qui commence à générer un imperceptible malaise tant Habib Jemli donne le sentiment de ne pas trop savoir quoi faire.

D’où des critiques de plus en plus acerbes qui accompagnent les interrogations sur la nature et l’intérêt de certaines entrevues. Est-ce le souci de se préparer par anticipation à la promulgation de certaines lois, auquel cas il est normal que le chef du futur gouvernement commence par consulter les principaux partis dans le but de les faire adhérer à sa stratégie. Mais, disent bon nombre d’observateurs, Habib Jemli se concerte, depuis une semaine, avec tout et n’importe qui, fort de l’adage italien qui va piano va sano…De là à lui reprocher de n’avoir aucune stratégie, il n’y a qu’un pas, au demeurant allègrement franchi. Et de rappeler, dans la foulée, que Jemli dont Ennahdha jure qu’il n’appartient pas à sa mouvance a pourtant été présenté comme tel par les instances du parti en 2011 quand il a été membre du gouvernement. Ceci pour dire que si le chef du futur gouvernement paraît incertain dans sa démarche, c’est bien parce qu’il s’inscrit totalement dans la stratégie habituelle d’Ennahdha qui n’entend pas assumer seul la responsabilité d’un éventuel échec de la politique mise en œuvre et a besoin, pour cela, de « boucs émissaires », comme ce fut le cas de Nidaa Tounes, entre 2014 et 2017. Autant dire que les personnalités consultées, pour peu qu’elles soient déjà averties du risque de devoir payer les pots cassés, auront sans doute du mal à canaliser leur enthousiasme pour pouvoir refuser poliment la ou les propositions qui leur sont faites. D’où la difficulté de la tâche et l’apparence d’infinie solitude à laquelle est contraint Habib Jemli.