Réagissant à l’accident de deux hélicoptères qui a coûté la vie à 13 officiers et soldats français au Mali, le président Emmanuel Macron a annoncé jeudi sa détermination à revoir la stratégie des forces antiterroristes françaises engagées au Sahel, où la situation est de plus en plus explosive et où les critiques se sont multipliées au cours des dernières semaines contre l’ « inefficacité » des troupes étrangères, notamment au Burkina et au Niger. « Le contexte que nous sommes en train de vivre au Sahel nous conduit aujourd’hui à regarder toutes les options stratégiques», a lancé le chef de l’État, au sortir d’un entretien avec le secrétaire général de l’Otan, Jens Stoltenberg. Voilà plus d’un an, déjà, que Paris s’efforce d’obtenir au niveau du Conseil de sécurité de l’ONU une plus grande contribution de la communauté internationale au financement de la force G5 Sahel mais en vain, car les Etats-Unis considèrent que la question relève davantage de ce que l’on appelait la Françafrique et s’opposent, dès lors, à cette démarche. Après avoir annoncé le 12 novembre que « des décisions » seront prises « dans les prochaines semaines » qui verront la tenue de la réunion de l’Otan, courant décembre, le président Macron a ressenti le coup dur de l’accident au Mali, avec une perte à la fois douloureuse et inquiétante de 13 militaires français, alors même qu’il envisageait d’appeler à une implication accrue des partenaires de l’Otan, à savoir certains pays européens. « Dans les prochaines semaines, un travail en profondeur sera demandé au gouvernement et à nos armées pour regarder les modalités de nos interventions », a-t-il déclaré. Il n’empêche, les experts français eux-mêmes sont les premiers à constater que la marge de manœuvre des armées françaises, déjà fortement impliquées au Sahel avec près de 5000 hommes répartis entre le Mali, le Tchad, le Niger, le Burkina et la Mauritanie, s’avère des plus réduite, rendant la victoire sur les groupes terroristes affiliés à Daesh et al Qaïda de jour en jour plus incertaine. Que peut réellement espérer Macron auprès de l’Otan ? Outre que les Etats-Unis, comme indiqué plus haut, regardent ailleurs quand il s’agit du Sahel, il y a la réalité incontournable de la structure même de l’Alliance atlantique au sein de laquelle, mis à part le Royaume-Uni, aucun autre pays ne dispose de forces armées opérationnelles.

Macron a beau proclamer que « la solidarité, ce sont d’abord des actes et non des mots », la France aura du mal à mobiliser un plus grand nombre de pays européens dans l’aventure au Sahel, aussi bien pour un soutien logistique (hélicoptères, avions de transport...) que pour l’envoi de forces spéciales. A ce jour, l’Allemagne contribue avec quelques centaines d’hommes au Mali, hors zones de combat, tandis que le Royaume-Uni aligne trois hélicoptères Chinook et l’Estonie une cinquantaine d’hommes. Autant dire que la lutte contre les groupes terroristes, qualifiée de « cruciale » pour la sécurité de l’Europe, ne va pas au-delà du stade de la solidarité verbale européenne. « Les volontés de destruction de l’État et de prise en otage des populations présentent des risques majeurs, donc nous devons poursuivre», a affirmé, mercredi dernier, le MAE et ancien ministre de la Défense Jean-Yves Le Drian. Toujours est-il que la menace terroriste évolue singulièrement dans la région et se nourrit de l’insécurité qui affecte à la fois la zone du lac Tchad où Boko Haram semble avoir fait jonction avec les groupes ancrés au Burkina et au Niger, notamment Daesh et al Qaïda, mais aussi le sud de la Libye, devenue un terrain de guerre par procuration à cause des appétits féroces et des ambitions quelque peu démesurées.

Tel est le contexte qui détermine la mobilisation accrue de nos forces armées, tout au long des milliers de km de frontière, pour veiller à ce qu’aucune conta-mination ne puisse avoir lieu et pour préserver ainsi la sécurité et la souveraineté de notre territoire. Ce qui n’empêche pas le devoir de solidarité avec les peuples frères voisins, confrontés au drame terroriste dont l’Algérie a cruellement souffert et qu’elle a combattu, et vaincu, par ses propres moyens, dans une indifférence régionale générale qui ne peut être occultée.