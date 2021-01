Le Premier ministre irakien Mustafa al-Kadhimi a annoncé, jeudi, que le chef adjoint du groupe terroriste autoproclamé Etat islamique (EI/Daech) avait été tué lors d'une opération menée par les forces irakiennes dans le pays. M. Al-Kadhimi a précisé sur Twitter qu'Abou Yasser al-Issaoui, adjoint du chef de Daech et chef des militants du groupe extrémiste en Irak, a été tué lors d'une opération conduite par les forces irakiennes sur la base de rapports de renseignement, sans donner davantage de détails sur le lieu et la date exacts de celle-ci. Les forces irakiennes ont intensifié leurs efforts pour faire face à l'augmentation récente des activités du groupe terroriste autoproclamé Etat Islamique (EI/Daesh). Les éléments du groupe ont multiplié leurs attaques meurtrières, notamment les deux attentats-suicides du 21 janvier qui ont fait 32 morts et plus de 100 blessés à Baghdad, ainsi que l'attaque contre un avant-poste de la milice Hachd al-Chaabi dans la province de Salah ad-Din le 23 janvier qui a fait 11 morts et 12 blessés au sein du groupe paramilitaire. La situation de sécurité s'est relativement améliorée en Irak depuis que les forces de sécurité irakiennes ont complètement vaincu les militants de Daech à travers le pays à la fin de 2017. Cependant, des incidents meurtriers sporadiques se produisent encore dans le pays ravagé par la guerre, les vestiges de Daesh s'étant depuis fondus dans les zones urbaines, des déserts ou les zones accidentées, d'où ils mènent de fréquentes et non moins meurtrières attaques contre les forces de sécurité mais aussi les civils, notamment en recourant aux attentats-suicides comme celui qui a visé, la semaine dernière, la capitale irakienne.