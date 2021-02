Le ministère irakien de la Défense a démenti vendredi tout échange de renseignements avec la coalition menée par les Etats-Unis précédant les frappes aériennes qui ont touché des groupes combattants soutenus par l'Iran dans une zone frontalière à l'intérieur des territoires syriens. «Nous affirmons que notre coopération avec les forces de coalition internationale se limite à l'objectif spécifique de cette coalition, à savoir la lutte contre le groupe Etat islamique (EI) et sa menace en Irak», a indiqué le ministère dans un communiqué. Auparavant, le Pentagone a rapporté que l'armée américaine avait mené des frappes aériennes contre des infrastructures utilisées par des milices soutenues par l'Iran dans l'est de la Syrie, en réponse aux attaques récentes contre le personnel des Etats-Unis et de la coalition en Irak. Des sites Internet affiliés aux milices concernées ont rapporté qu'une personne avait été tuée et plusieurs autres blessées, tandis que l'Observatoire syrien des droits de l'homme, un groupe de surveillance basé au Royaume-Uni, a estimé que ces frappes aériennes avaient abattu au moins 22 miliciens.