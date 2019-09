Le ministère irakien des Affaires étrangères a annoncé jeudi que l’Irak ne se joindrait à aucune force ni à aucune coalition chargée de la protection des voies navigables dans le Golfe, a rapporté l’agence de presse officielle irakienne. Le porte-parole du ministère, Ahmed al-Sahaf, a confirmé que l’Irak ne participerait à aucune force de protection des voies navigables dans le Golfe et rejetait la participation d’Israël à une telle force. «La sécurité du Golfe est de la responsabilité des pays du Golfe», a souligné M. al-Sahaf. Le refus de l’Irak fait partie de sa politique de maintien de la neutralité face à la montée des tensions dans la région du Moyen-Orient entre Washington et Téhéran. Plus tôt dans la journée, le ministre irakien des Affaires étrangères, Mohammed al-Hakim, a eu un entretien téléphonique avec son homologue iranien, Mohammad Javad Zarif, et a discuté avec lui du maintien de la sécurité et de la stabilité dans la région du Moyen-Orient. Précédemment, le Pentagone avait formé une coalition dirigée par les Etats-Unis pour protéger les navires de commerce dans les eaux du Golfe, après une série d’attaques visant des pétroliers, ces derniers mois. En août, le ministre iranien de la Défense, Amir Hatami, a critiqué la formation de cette coalition, affirmant qu’une telle mesure serait «extrêmement provocante et aurait des conséquences désastreuses».