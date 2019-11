L’Iran a indiqué, hier, avoir nettement accéléré en deux mois son rythme de production d’uranium faiblement enrichi, à la veille de l’annonce attendue d’une nouvelle réduction de ses engagements pris en 2015 dans le cadre de l’accord de Vienne sur son programme nucléaire. La République islamique produit désormais cinq kilos d’uranium enrichi par jour, a déclaré à la télévision d’Etat Ali Akbar Saléhi, vice-président de la République islamique et chef de l’Organisation iranienne de l’énergie atomique (OIEA). Ce chiffre représente plus de dix fois le niveau de production de début septembre. M. Saléhi a tenu ces propos lors d’une visite de l’installation nucléaire Natanz (centre), en présence de journalistes iraniens. L’Iran a commencé en mai à revenir sur certains de ses engagements. Il produit ainsi de l’uranium enrichi à un taux supérieur à la limite de 3,67% prévue par l’accord de 2015 et ne respecte plus la limite de 300 kilos imposée à ses stocks d’uranium -faiblement- enrichi mais cet uranium en isotope 235 à hauteur de 4,5%, représente un niveau très éloigné du seuil requis pour une utilisation militaire (90%). Début septembre, Téhéran a annoncé la troisième phase de son plan de réduction de ses engagements, indiquant ne plus se sentir tenu par aucune des limites imposées par l’accord à ses activités de recherche-développement en matière nucléaire.