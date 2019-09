Téhéran a saisi un navire soupçonné de contrebande de pétrole et arrêté son équipage de 11 membres près d’un important couloir de navigation pour pétroliers, aux abords du détroit d’Ormuz, a annoncé hier une chaîne de télévision d’état iranienne sur son site. Une patrouille navale des Gardiens de la Révolution, l’armée idéologique de la République islamique, a intercepté le navire, qui transportait 250.000 litres de fioul, selon cette chaîne de télévision, qui cite un responsable des Gardiens.»Ce bateau naviguait de Bandar Lengeh vers les eaux des émirats arabes unis avant d’être saisi 20 miles (32 kilomètres) à l’est de l’île de la Grande Tomb», a dit le brigadier général Ali Ozmayi.»Les 11 membres d’équipage du bateau ont été arrêtés», a-t-il ajouté, sans dire quand cela s’était produit et sans donner leur nationalité. Il s’agit de la deuxième saisie de ce genre depuis le début du mois. Le 7 septembre, un bateau, soupçonné de contrebande de carburant, avait été saisi dans le détroit d’Ormuz et 12 membres de son équipage, des Philippins, avaient été arrêtés.