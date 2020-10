Le Haut Conseil des droits de l'homme de la magistrature iranienne a exhorté le monde à s'opposer aux «crimes» américains que constituent les embargos qui empêchent les Iraniens d'accéder aux fournitures médicales et humanitaires. «La mise en place et l'intensification d'embargos injustes, illégaux et inhumains par le régime américain ont non seulement perturbé les relations économiques, financières et bancaires normales de l'Iran, mais ont également rendu pratiquement impossible l'achat de médicaments, de kits de diagnostic et de matériel de laboratoire», a déclaré dimanche le Conseil dans un communiqué, selon l'agence de presse Tasnim. Le Conseil a indiqué que Washington avait déjà commencé à commettre des «crimes contre l'humanité» en 2018, en se retirant unilatéralement de l'accord international sur le nucléaire iranien de 2015, et en imposant «les embargos les plus sévères qui soient contre la nation iranienne». La situation s'est récemment aggravée, avec notamment l'imposition par les Etats-Unis de sanctions unilatérales contre 18 banques semi-publiques et privées le 8 octobre, et ce «dans le but de créer des obstacles pour nous empêcher d'accéder à la nourriture, aux médicaments et au matériel humanitaire», poursuit le communiqué. De telles sanctions violent clairement les droits fondamentaux des Iraniens, et portent un nouveau coup aux droits de l'homme et aux lois internationales, selon la même source. Le Conseil iranien a démenti les allégations du gouvernement américain selon lesquelles ces embargos excluraient les articles humanitaires, soulignant que les sanctions imposées à ses institutions financières perturbaient justement les paiements nécessaires à l'importation de ces articles. Le Conseil a exhorté les autres gouvernements et organisations internationales à empêcher les Etats-Unis de provoquer une nouvelle érosion des droits de l'homme.