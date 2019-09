Le président iranien Hassan Rohani a levé toute ambigüité quant à la perspective agitée par les médias et les diplomaties occidentales d’éventuelles négociations bilatérales avec les Etats-Unis. Il a dans la foulée averti que l’Iran maintient son avertissement maintes fois réitéré au cours des dernières semaines, précisant que son pays est plus que jamais déterminé à réduire de nouveau ses engagements en matière nucléaire, faute d’une percée tangible dans les discussions avec les Européens d’ici avant demain, au plus tard. En effet, c’est jeudi soir que Téhéran prendra acte de l’absence d’avancées concrètes des trois pays européens -France, Allemagne, Grande-Bretagne- qui ont pourtant multiplié les signes de bonne volonté afin de sauver l’accord conclu en 2015 dans le but de limiter le programme nucléaire iranien. Leurs efforts se sont constamment heurtés aux sanctions économiques de plus en plus lourdes que les Etats-Unis de Donald Trump ont mises en œuvre, au lendemain de leur retrait unilatéral de l’accord de Vienne.

Le président américain avait, dès son entrée à la Maison-Blanche, averti qu’il retirerait son pays de cet accord qualifié de « pire jamais consenti par les Etats-Unis » et les tensions n’ont plus cessé de croître entre Washington et Téhéran au fur et à mesure que l’hostilité de l’administration Trump se renforçait de plus en plus. Pourtant, lors du récent sommet du G7, à Biarritz, à la fin août, le président français Emmanuel Macron et son homologue américain n’ont pas hésité à évoquer une possible rencontre Trump - Rohani. C’est ce que le président iranien a qualifié de « malentendu » et tenté de dissiper en affirmant clairement aux membres du Parlement iranien, hier : « nous l’avons dit plusieurs fois et nous le répétons : aucune décision (n’a été prise) de tenir des négociations bilatérales avec les Etats-Unis », avant d’ajouter que « par principe, nous ne voulons pas de négociations bilatérales avec les Etats-Unis ». Il confirmait par-là même les multiples déclarations antérieures selon lesquelles « on ne peut faire confiance aux dirigeants actuels », raison pour laquelle toute discussion serait par avance stérile.Cela dit, le président Hassan Rohani a pourtant estimé que des discussions avec Washington restent possibles, « comme par le passé », sur les questions nucléaires, mais exclusivement dans le cadre du format de Vienne «5+1», et à condition que les Etats-Unis retirent toutes leurs sanctions. Le format 5+1 a trait aux cinq membres permanents du Conseil de sécurité de l’ONU (Chine, Grande-Bretagne, Etats-Unis, France et Russie) auxquels s’ajoute l’Allemagne, c’est-à-dire les six pays qui avaient négocié l’accord sur le nucléaire iranien mettant fin à une vingtaine d’années de tensions entre l’Iran et la communauté internationale. Téhéran espérait beaucoup au lendemain de la conclusion de cet accord mais les retombées économiques ne sont jamais venues, tandis que les sanctions américaines ont été non seulement rétablies mais considérablement aggravées par Donald Trump. Ne croyant plus dans les retombées attendues de ce pacte, l’Iran a entrepris de se désengager méthodiquement de certaines dispositions de l’accord, le début de la troisième étape étant fixée à demain soir.

L’Iran a déjà augmenté ses stocks d’uranium enrichi, au-delà de la limite fixée par l’accord, et porté ses activités d’enrichissement à un niveau prohibé par le même texte (plus de 3,67%). A la faveur du G7, le président français a multiplié les efforts pour convaincre Washington de lâcher du lest et ainsi alléger les sanctions qui paralysent les exportations du brut iranien.

L’Iran dont 80% des ressources proviennent du pétrole cherche à sortir de l’isolement imposé par les Etats-Unis qui lui ont fermé les portes du système financier international.