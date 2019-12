Le directeur de l’Organisation iranienne de l’énergie atomique (OIEA), Ali Akbar Salehi, a mis en garde lundi les Européens que s’ils activaient un mécanisme pour remettre en vigueur l’ensemble des sanctions à l’encontre de la République islamique, cela serait «nuisible» pour l’accord historique sur le nucléaire iranien conclu en 2015, dont le nom officiel est Plan d’action global conjoint (JCPOA). «Les Européens souhaitent préserver l’accord sur le nucléaire car il a une importance en termes de sécurité pour eux», a déclaré

M. Salehi lors d’une cérémonie marquant l’inauguration d’un circuit secondaire de la centrale à eau lourde iranienne d’Arak. Toutefois, «s’ils réactivent ce mécanisme, il ne restera rien du JCPOA», a déclaré le responsable, cité par l’agence de presse officielle IRNA. Après que les Etats-Unis se sont retirés du JCPOA et ont réinstauré en conséquence leurs sanctions à l’encontre de la République islamique, et face à la «lenteur» des efforts européens pour faciliter les transactions bancaires et les exportations pétrolières de l’Iran, Téhéran a entrepris de renoncer à ses engagements découlant du JCPOA.