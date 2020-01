Pékin s’est dit persuadé que l’Iran «ne viole pas» le Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (TNP), a souligné le directeur général du Département du contrôle des armements du ministère chinois des Affaires étrangères, Fu Cong. S’exprimant lors d’une réunion informelle de la Commission mixte du Plan d’action global (JCPOA), M. Fu Cong, cité par l’agence iranienne de presse, IRNA a indiqué que «l’Iran respecte les règles de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), rien ne prouvant qu’il viole le Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires». La réunion a été lancée par la Chine et s’est tenue à Bruxelles mercredi. Le diplomate chinois a souligné la nécessité de préserver l’accord nucléaire, estimant que «l’atmosphère est toujours disponible» pour les efforts diplomatiques, et que l’Iran «n’a pas violé ses obligations envers le traité TNP». Le responsable chinois a ajouté que son pays «appelle toutes les parties à gérer les différends et à prendre les mesures nécessaires pour sauvegarder l’accord nucléaire et respecter ses obligations». Le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Geng Shuang, a précédemment exprimé le regret de son pays pour la décision de la France, de l’Allemagne et de la Grande-Bretagne d’activer le mécanisme de règlement des différends dans le cadre du JCPOA, estimant que «cela n’aide pas à atténuer l’escalade des tensions».