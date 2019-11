L’Iran a réduit un peu plus, mardi, ses engagements internationaux en matière nucléaire en annonçant la relance, dans une usine souterraine, d’activités d’enrichissement d’uranium, jusque-là gelées, une décision condamnée par Washington qui dénonce un «chantage nucléaire». La mesure, dévoilée par le président Hassan Rohani, survient au lendemain de l’expiration d’un délai donné par Téhéran à ses partenaires de l’accord sur le nucléaire iranien conclu à Vienne en 2015 (Chine, France, Royaume-Uni, Russie et Allemagne). L’Iran veut qu’ils l’aident à contourner les sanctions consécutives au retrait en 2018 des états-Unis de ce pacte, jugé trop laxiste. C’est la quatrième phase du plan de réduction des engagements iraniens lancé en mai, en riposte au retrait américain.La porte-parole du département d’état américain, Morgan Ortagus, a dénoncé «une tentative claire de chantage nucléaire» de la part de Téhéran «qui va seulement aggraver son isolement politique et économique». Washington poursuivra sa «pression maximale» sur le régime pour négocier un nouvel accord, a-t-elle assuré.

Disant «comprendre les inquiétudes» de Téhéran face aux sanctions, le Kremlin a dit «observer avec préoccupation le développement de la situation» mais il a réfuté l’idée que Téhéran ait enfreint les dispositions de l’accord de Vienne. Paris, Londres et l’Union Européenne (UE) ont appelé Téhéran à revenir sur sa décision qui, selon la France, va «à l’encontre de l’accord» de Vienne. Les activités d’enrichissement «posent un risque pour notre sécurité nationale», a déclaré le ministre britannique des Affaires étrangères Dominic Raab. La diplomate européenne en chef, Federica Mogherini, a exhorté l’Iran «à ne pas prendre de nouvelles mesures qui mineraient davantage» ce pacte et rendraient encore «plus difficile» son sauvetage. Selon M. Rohani, l’Iran va reprendre les activités d’enrichissement d’uranium dans l’usine de Fordo (à quelque 180 km au sud de Téhéran) gelées en vertu de l’accord de Vienne. L’Iran dispose à Fordo de 1.044 centrifugeuses de première génération IR-1 qui tournent à vide ou sont à l’arrêt. «à partir de demain, nous commencerons à injecter du gaz (hexafluorure d’uranium) à Fordo», a-t-il ajouté, faisant référence au procédé utilisé pour produire de l’uranium enrichi en isotope 235 à partir de ces machines.

Toutes les activités nucléaires de l’Iran restent sous le contrôle de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), a-t-il précisé. L’Iran est soumis au régime d’inspection le plus strict jamais mis en place par cet organe de l’ONU. à Vienne, Téhéran a accepté de réduire drastiquement ses activités nucléaires —afin de garantir leur caractère excclusivement civil— en échange de la levée d’une partie des sanctions internationales. Mais le retour des sanctions américaines a plongé l’économie iranienne dans une sévère récession. à Téhéran, Seyed Morteza, vendeur, craint que l’annonce iranienne ait «un effet négatif» sur une activité économique qui «se stabilise» depuis peu. Mohammad, représentant de commerce, juge également que l’Iran devrait, au plus vite, revenir à «l’application complète» de l’accord. M. Rohani a assuré que les mesures prises par son pays étaient «réversibles» et que Téhéran restait prête à respecter pleinement ses engagements dès que les autres parties en feront autant, en satisfaisant ses demandes.L’Iran exige en particulier de pouvoir exporter son pétrole et que son système financier puisse sortir de l’isolement des sanctions. Jusque-là, Européens, Chinois et Russes se sont montrés incapables d’aider Téhéran. L’Iran reste engagé dans des «négociations en coulisse ï...û avec certains pays», a dit M. Rohani, faisant allusion aux efforts menés par la France pour tenter de sortir de l’impasse. Alors que le guide suprême iranien, Ali Khamenei, a récemment réaffirmé son opposition à tout dialogue avec Washington, un diplomate a jugé «encourageante l’évocation par M. Rohani de la poursuite de négociations à huis clos». Depuis mai, l’Iran a commencé à enrichir de l’uranium à un degré supérieur au plafond prévu par l’accord de Vienne (3,67%) et à en conserver des quantités enfreignant la limite de 300 kilos fixée par ce texte. Il a mis en production des centrifugeuses avancées, alors que l’accord ne l’autorise à produire de l’uranium enrichi qu’avec un nombre limité d’IR-1. Lundi, Téhéran a indiqué produire désormais 5 kg d’uranium faiblement enrichi par jour, plus de 10 fois plus que début septembre. L’Iran limite néanmoins son taux d’enrichissement à 4,5%, en-deçà des 20% qu’il pratiquait avant l’accord, et très loin des 90% nécessaires pour une utilisation militaire.