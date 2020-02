Le guide suprême d’Iran, Ali Khamenei, a accusé, hier, la presse occidentale d’avoir lancé une campagne de «propagande» massive pour décourager les Iraniens d’aller voter aux législatives du 21 février, selon son site Internet officiel.»La propagande a commencé il y a quelques mois et s’est intensifiée à l’approche des élections et, (tout particulièrement) les deux derniers jours, en utilisant le prétexte d’une maladie et d’un virus», a déclaré l’ayatollah Khamenei. Le site khamenei.ir écrit que le numéro un iranien a tenu ces propos lors de son cours hebdomadaire à des étudiants en théologie à Téhéran, faisant «référence à l’énorme nuage (de désinformation, ndlr) créé par les médias étrangers» avant les législatives. «Leurs médias n’ont pas manqué la moindre occasion de décourager les gens d’aller voter», a-t-il dit. «Malgré cette propagande», le «guide de la Révolution islamique a (rendu grâce) pour la participation massive de la population aux élections. C’est la volonté de Dieu que ce peuple sorte vainqueur». La participation au vote a été de 42,57%, a annoncé hier le ministre iranien de l’Intérieur. «Nous avons tenu ces élections alors qu’on a eu divers incidents dans le pays», a déclaré Abdolréza Rahmani Fazli, lors d’une conférence de presse télévisée. Ce taux est «parfaitement acceptable», a-t-il assuré. «Nous avons eu de mauvaises conditions météorologiques, cette maladie du coronavirus, la chute de cet avion, et les incidents de janvier et novembre»,a-t-il dit.

Cité par la télévision d’Etat, le ministre de la Santé Saïd Namaki a annoncé la gratuité des soins, liés au coronavirus. Dans chaque ville «un hôpital sera consacré «à l’accueil, au dépistage et au traitement «des cas de coronavirus».

A Téhéran, où ont été détectés 4 des 15 nouveaux cas annoncés hier, la municipalité a ordonné la fermeture des fontaines à eau et des échoppes vendant des friandises, dans le métro. Gholamréza Mohammadi, porte-parole de la mairie, a indiqué que les bus et les rames de métro sont en train d’être désinfectées. «Si le nombre de personnes infectées augmente, la ville entière sera mise en quarantaine», a déclaré Mohsen Hachémi, président du conseil municipal de la capitale, où ont fleuri des affiches incitant les gens à ne pas se serrer la main pour prévenir la diffusion du virus. La capitale iranienne compte plus de

8 millions d’habitants. L’Iran est devenu hier le pays où le nouveau coronavirus a fait le plus de morts hors de Chine, avec huit décès et 43 cas de contamination, poussant plusieurs de ses voisins à fermer leurs frontières ou à interdire les voyages vers et depuis ce pays. Ailleurs au Moyen-Orient, la Jordanie a interdit l’entrée à tout non-Jordanien venant de Chine, d’Iran et de Corée du Sud.