L’Instance supérieure indépendante pour les élections (ISIE) en Tunisie se réunira avec les candidats à l’élection présidentielle anticipée du 15 septembre et aux prochaines élections législatives afin de leur expliquer les règles de la campagne électorale, son financement et les dispositions auxquelles ils doivent se conformer, a indiqué, mardi, Anis Jarboui, membre de cette instance.

Le but étant, a-t-il déclaré à l’agence TAP, de garantir le déroulement des élections dans un climat de transparence et de saine émulation. Et d’ajouter que les règles de financement de la campagne électorale des prochaines élections seront plus strictes que celles des élections de 2014, étant donné que la Cour des comptes est dotée désormais de nouvelles prérogatives, lui permettant d’exercer pleinement son rôle.

L’Assemblée des représentants du peuple (Parlement) avait adopté le 16 avril dernier le projet de loi organique régissant les prérogatives et l’organisation de la Cour des comptes.

En vertu de cette loi, la Cour des comptes est désormais dénommée «juridiction financière». Elle a pour prérogative de se prononcer sur les erreurs de gestion commises par les institutions publiques, mission dévolue auparavant au département de la discipline financière.

Rappelons que deux décrets sur le plafond des dépenses électorales, les subventions publiques et leurs conditions et sur l’autofinancement ont été publiés au Journal officiel de la République tunisienne (JORT n° 68).

En vertu du décret relatif à l’élection présidentielle, le plafond des dépenses électorales pour chaque tour est fixé à 10 fois le seuil de la subvention publique.

L’article 2 stipule que le plafond de l’autofinancement (en espèces et en nature) pour chaque tour correspond au 8/10 du plafond des dépenses électorales. Il y a lieu d’indiquer sur un autre plan que l’ISIE a fait appel hier des jugements rendus par le tribunal administratif (TA) invalidant les décisions de l’instance électorale portant rejet de quatre candidatures à la présidentielle 2019.

A ce jour, 26 candidatures sur près d’une centaine ont été retenues par l’instance électorale au terme d’un examen préliminaire.

L’Isie doit fournir le 31 août la liste définitive des candidatures retenues pour ce scrutin anticipé faisant suite au décès fin juillet du chef de l’Etat Béji Caïd Essebsi, sachant qu’il y a, à l’heure actuelle, deux candidats qui ont fait l’objet d’un mandat d’arrêt, notamment le propriétaire de Nessma Tv Nabil Karoui, et un en fuite à l’étranger.

En outre, l’accélération des évènements, à quelques jours de l’ouverture officielle de la campagne électorale, fixée au 2 septembre prochain, a contraint bon nombre des partis dominants à changer leur fusil d’épaule