Le Conseil de l'Instance supérieure indépendante pour les Elections (ISIE) en Tunisie a suspendu, pour des motifs de santé publique, le calendrier électoral pour les municipales partielles dans deux communes jusqu'à nouvel ordre, selon l'agence de presse TAP. Il s'agit des communes de Hassi El Frid (Kasserine) et Jbeniana (Sfax), où la campagne électorale devait initialement démarrer hier, a précisé l'agence. Les listes des électeurs et les listes candidates sont définitives, précisent toutefois, l'instance, ajoutant que de nouvelles dates seront fixées ultérieurement pour les périodes de la campagne, du silence électoral et du jour du scrutin. Dans la journée, le président de l'ISIE Nabil Baffoun a indiqué que l'instance «est en train de se concerter au sujet du report des élections municipales partielles à Hassi El Frid et Jbeniana».

M. Baffoun a précisé que le Conseil de l'ISIE est en train de se concerter sur l'éventualité de reporter ces élections, sachant que les partis et les listes candidates se préparaient à cette échéance. Le Conseil de l'ISIE avait annoncé le 17 janvier dernier l'organisation d'élections municipales partielles le 29 mars, dans les communes de Hassi El Frid et Jbeniana pour les électeurs inscrits, et samedi 28 mars pour les militaires et les sécuritaires. L'organisation des municipales partielles dans ces deux communes intervient après la dissolution de leurs Conseils municipaux respectifs suite à une démission