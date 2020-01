Donald Trump recevait, hier, son «ami» Benjamin Netanyahu avant de présenter un plan de paix jugé «historique» par Israël mais rejeté par avance par les Palestiniens. Le locataire de la Maison-Blanche, qui a confié dès son arrivée au pouvoir il y a trois ans ce dossier sensible à son gendre Jared Kushner, répète qu’il aimerait «vraiment» réussir là où tous ses prédécesseurs ont échoué. Mais il n’a jamais expliqué jusqu’ici comment il entendait faire revenir à la table des négociations des Palestiniens qui jugent que Washington n’a plus la crédibilité nécessaire pour agir en médiateur. Le programme, étalé sur deux jours à la Maison-Blanche, s’annonce chargé. Du côté palestinien, le message est clair: le document que l’ex-homme d’affaires de New York a promis d’enfin présenter après de multiples reports est «déjà mort». «Nous rejetons absolument ce que l’administration Trump a réalisé jusqu’à présent», a déclaré Nabil Abou Roudeina, porte-parole du président palestinien Mahmoud Abbas. Dimanche, Saëb Erekat, secrétaire général de l’OLP, a indiqué qu’il se réservait le droit de se retirer des accords d’Oslo, qui encadrent leurs relations avec Israël. Aux termes de l’accord intérimaire dit d’Oslo II de septembre 1995 entre l’OLP et Israël, la Cisjordanie avait été partagée en trois zones: A, sous contrôle civil et sécuritaire palestinien, B, sous contrôle civil palestinien et sécuritaire israélien, et C, sous contrôle civil et sécuritaire israélien. Cet accord intérimaire devait se terminer en 1999 mais a été depuis reconduit tacitement par les deux parties.

Or, le plan de Donald Trump «va transformer l’occupation temporaire en occupation permanente», a dénoncé M. Erekat. Le projet américain a aussi été rejeté par le Hamas, qui contrôle la bande de Ghaza, enclave palestinienne de deux millions d’habitants séparée géographiquement de la Cisjordanie, où se limite l’autorité de Mahmoud Abbas. Le plan américain «ne passera pas» et pourrait même conduire les Palestiniens à une «nouvelle phase» de leur lutte, a prévenu Ismaïl Haniyeh, chef du mouvement islamiste. Les Etats-Unis ont présenté en juin le volet économique de leur plan, qui prévoit environ 50 milliards de dollars d’investissements internationaux dans les Territoires palestiniens et les pays arabes voisins sur dix ans. Mais les détails concrets de ce projet restent l’objet de spéculations. Selon les Palestiniens, le plan américain comprend l’annexion par Israël de la Vallée du Jourdain, vaste zone stratégique de la Cisjordanie, et des colonies en Territoires palestiniens, ainsi que la reconnaissance officielle d’Al Qods comme seule capitale d’Israël. Y aura-t-il un Etat palestinien dans la proposition américaine? Le mystère demeure. Mais Donald Trump et Jared Kushner ont refusé jusqu’ici d’utiliser le terme, rompant avec la position traditionnelle de la communauté internationale en faveur d’une solution «à deux Etats».