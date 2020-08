Une des conséquences du coup d'Etat au Mali concerne la résurgence de la question selon laquelle le continent africain reste tributaire d'une telle fatalité, malgré les positions intran-sigeantes brandies par l'Union africaine à ce sujet. Il y a, en effet, de quoi désespérer quand on observe ce qui se passe dans plusieurs pays en proie à des crises plus ou moins avouées, crises qu'alimente une insécurité ambiante dont se prévalent les groupes terroristes. Les populations concernées n'en peuvent plus de subir les coups brutaux et répétés de ces groupes, conjugués à une menace alimentaire sans cesse ravivée, elle-même porteuse de conflits ethniques devenus meurtriers. Au Mali, la crise a revêtu diverses formes, à la fois politique, sociale, économique et sécuritaire sans que le pouvoir réponde aux exigences de la situation. Le retard mis à appliquer les dispositions de l'accord d'Alger, volontaire ou pas, illustre cet effondrement des structures de l'Etat, contraintes par les manifestations d'envergure organisées, depuis mars dernier, par le M5-RFP (Rassemblement des Forces Populaires). La contestation multiforme, alimentée par les dignitaires religieux dont la figure de proue est l'imam Mahmoud Dicko, a certes montré des signes d'allégresse significatifs, après l'annonce de l'arrestation du président Ibrahim Boubacar Keita, du Premier ministre et de plusieurs membres de l'exécutif. Cela découle de plusieurs paramètres à l'origine de l'exaspération du peuple malien, notamment les fêtes tapageuses dans les cabarets européens du fils du chef de l'Etat. Mais pouvait-il en être autrement quand la crise dure depuis de nombreuses années et que la Cedeao, d'une part, et la communauté internationale, d'autre part, ont contribué à sa permanence au lendemain du coup d'Etat de 2012. Le Mali avait été poussé, à ce moment-là, vers une transition trop rapide qui lui aura été fatale avec l'arrivée d'un ex-Premier ministre et président de l'Assemblée nationale dont les réflexes clientélistes ont favorisé l'émergence d'une caste en rupture totale avec les souffrances et les attentes du pays. Il faut espérer, maintenant, que la parenthèse du processus de la nouvelle transition militaire soit fermée le plus rapidement possible pour que la légalité constitutionnelle ait droit de cité. Le putsch du 18 août dernier a un mérite, celui de mettre un terme à la crise que traverse le Mali depuis de longs mois, ainsi qu'à une gestion quasi «familiale» des affaires du pays dont les épreuves remontent bien au-delà de la décennie 2010. Le peuple a clairement exprimé son ras-le-bol, à ce sujet, dénonçant pêle-mêle une caste de prédateurs et des maux qui ont pris racine au point de mettre en péril sa survie. Personne ne croit plus à une paix dans l'immédiat et l'instabilité a fini par embraser la région sahélienne tout entière. La tâche est gigantesque qui permettrait de répondre aux attentes et aux espoirs de toute la population. Avec 176 partis en 2015, le Mali a besoin de réformes profondes et d'un véritable coup de balai dans l'administration pour que puisse être réparées les erreurs de ces dernières années et que se dessinent, peu à peu, les contours d'une paix durable. Un objectif qui dépend, cependant, de la maîtrise des genres politique et religieux, désormais imbriqués, car ils peuvent conduire à des surprises tout aussi explosives. Une chose est sûre, l'imam Dicko qui se refuse à un destin de dirigeant politique aura un rôle majeur dans l'émergence du futur chef de l'Etat malien.