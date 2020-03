Il y a deux jours, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a appelé le continent africain à «se réveiller» et à «se préparer au pire» face à la propagation de la pandémie, au moment où le nouveau coronavirus vient de faire un mort au Burkina Faso, le premier en Afrique subsaharienne. Même si le continent est encore «peu touché» par la pandémie qui a placé l'Europe en situation de crise majeure, on ne peut ignorer l'augmentation rapide des personnes contaminées. Aussi, le cri d'alarme de l'OMS doit-il être pris au sérieux par l'ensemble des Etats membres de l'Union africaine. «Le meilleur conseil à donner à l'Afrique est de se préparer au pire et de se préparer dès aujourd'hui», a ainsi averti le directeur général de l'OMS, l'Ethiopien Tedros Adhanom Ghebreyesus, qui relève le fait que la plupart des pays du continent réagissent en ordre dispersé même si quelques-uns d'entre eux ont arrêté des mesures drastiques.

Le nombre total de cas de contamination au coronavirus s'élevait mercredi à plus de 600 dans toute l'Afrique, avec 16 décès (6 en Egypte, 6 en Algérie, 2 au Maroc, 1 au Soudan et, désormais, 1 au Burkina). Le bilan est plus lourd en Afrique du Nord où le Covid-19 est apparu précocement, l'Egypte ayant été le premier pays à déclarer un cas de contamination et, deux mois plus tard, à afficher près de 200. En Afrique subsaharienne, c'est l'Afrique du Sud qui affiche le bilan le plus inquiétant avec quelque 120 personnes contaminées. Au total, une trentaine de pays sur les 54 que compte l'Union africaine sont touchés par la pandémie dont on redoute une augmentation fulgurante dès lors qu'ils sont dans la phase 1, les pays d'Afrique du Nord se trouvant, quant à eux, en approche de la phase 3 considérée comme la plus critique. Tous ont déjà procédé à la mise en oeuvre du confinement et à la fermeture des établissements scolaires, des restaurants, des stades et des mosquées. Certains comme l'Algérie et la Tunisie ont choisi de fermer leurs frontières, tout en procédant au rapatriement de leurs ressortissants restés à l'étranger, notamment en Europe. La difficulté de faire respecter les consignes de sécurité et surtout de procéder à la désinfection des moyens de transport ainsi que des commerces fait craindre une progression de l'épidémie alors que les chercheurs de par le monde sont assaillis de questions sur la prétendue «immunité» du continent face au Covid-19.

Or, dans plusieurs pays où le manque d'eau et de moyens élémentaires pour se prémunir d'une infection sont flagrants, les commerces ont été pris d'assaut comme c'est le cas du Burkina, malgré les appels répétés des autorités à faire preuve de civisme et de responsabilité.

De jour en jour, la menace grandit et les inquiétudes vont crescendo même si la mobilisation est devenue quasi générale sur l'ensemble du continent, y compris Madagascar où le Covid-19 est parvenu à s'installer, ces dernières quarante-huit heures. Comme les autres continents, l'Afrique est sur le qui-vive et se prépare à faire front face à un danger devenu angoissant.