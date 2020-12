Le Conseil de sécurité de l'ONU se réunira, lundi prochain, à la demande de l'Allemagne, pour discuter du conflit au Sahara occidental. La réunion, prévue à huis clos, intervient après la décision du président américain sortant Donald Trump de reconnaitre la prétendue souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental en contrepartie de la normalisation des relations entre le royaume avec l'entité sioniste. Demandée par l'Allemagne, la session ayant pour thème «la situation au Sahara occidental» où s'opposent le Maroc et le mouvement indépendantiste Polisario devrait donner lieu à un exposé de la secrétaire générale adjointe de l'ONU pour les Affaires politiques, Rosemary DiCarlo.

Mardi, en violation du droit international, l'ambassadrice américaine à l'ONU, Kelly Craft, a transmis une copie de la proclamation de Trump sur le Sahara occidental au SG de l'ONU, Antonio Guterres et au Conseil de sécurité.

L'annonce unilatérale faite la semaine dernière par Trump va à «l'encontre de l'engagement des Etats-Unis à l'égard des principes de l'annexion de territoires par la force et du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, tous deux inscrits dans la Charte des Nations unies», a déploré l'ancien émissaire de l'ONU pour le Sahara occidental, Christopher Ross, évoquant une «décision insensée et irréfléchie». Selon l'ancien secrétaire d'Etat américain, James Baker, la reconnaissance, par le président sortant Donald Trump, de la prétendue souveraineté marocaine sur le Sahara occidental risque de créer un climat d'instabilité en Afrique du Nord dont pourrait profiter Al-Qaïda au Maghreb islamique et d'autres groupes terroristes.

Par ailleurs, le président élu américain Joe Biden, qui succédera à Trump le 20 janvier, devra trancher sur l'accord américain avec le Maroc.

Pour l'ONU, «la position reste inchangée» vis-à-vis de la question sahraouie. «Le SG de l'ONU reste convaincu qu'une solution à la question du Sahara occidental est possible, conformément aux résolutions du Conseil de sécurité», avait déclaré le porte-parole de l'ONU Stéphane Dujarric.

En octobre, le Conseil de sécurité, composé de 15 membres, a prolongé d'un an la mission onusienne pour l'organisation d'un référendum au Sahara occidental (Minurso). Chargée du contrôle de la cessation des hostilités, l'opération de Casques bleus dans la région porte le nom de «Mission des Nations unies pour l'organisation d'un référendum au Sahara occidental», (Minurso), et a été renouvelée en octobre pour un an. Les résolutions de l'ONU sont rédigées par les Etats-Unis et des membres du Conseil de sécurité pourraient demander à ce que la «plume» pour ce dossier soit confiée à un autre pays, après la reconnaissance par Donald Trump de la souveraineté marocaine.

Selon Richard Gowan, spécialiste de l'ONU au centre de réflexion International Crisis Group, «la plupart des membres de l'ONU vont estimer que le mieux est de faire profil bas en attendant de voir ce que Joe Biden fera l'année prochaine». A ce stade, «ça ne sert à rien d'avoir un débat conflictuel au Conseil de sécurité ou à l'Assemblée générale», affirme-t-il. «Le mandat de la Minurso court jusqu'en octobre, il y a donc du temps pour Biden pour revenir sur la position de Trump ou de trouver une formule évitant une dispute au Conseil de sécurité l'année prochaine», précise à l'AFP Richard Gowan. En outre, le Commissaire à la paix et à la sécurité de l'Union africaine (UA), Smaïl Chergui a indiqué que le Conseil de paix et de sécurité (CPS) tiendra une réunion spéciale sur le Sahara occidental afin de formuler des propositions à même de parvenir à un nouvel accord de paix et de cessez-le-feu entre les deux parties au conflit. Avant de tenir une séance à huis-clos pour prendre les mesures appropriées, le CPS auditionnera les belligérants qui devront expliquer leurs positions au sujet des derniers développements au Sahara occidental, a-t-il confié.