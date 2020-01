Un haut responsable des Nations unies a condamné vendredi la récente escalade des combats autour de la capitale libyenne, Tripoli, témoin de violents affrontements entre le gouvernement reconnu par l’ONU et les forces du général à la retraite, Khalifa Haftar. «Je suis horrifié par ces attaques aveugles contre des zones et des infrastructures civiles qui continuent de faire des victimes innocentes», a dénoncé Yacoub El Hillo, représentant spécial adjoint du secrétaire général de l’ONU en Libye. Selon la Mission d’appui des Nations unies en Libye (MANUL), au moins 11 civils ont été tués et plus de 40 autres blessés depuis début décembre 2019. El Hillo, également coordinateur humanitaire de l’ONU pour la Libye, a déclaré que plus de 6.000 personnels médicaux et non médicaux continuaient de risquer leur vie pour fournir des soins médicaux dans la région et qu’au moins 72.000 consultations médicales par mois seraient interrompues si le conflit venait à se poursuivre.

«Les attaques contre des écoles, des installations médicales et des infrastructures civiles constituent de graves violations du droit humanitaire international et des droits de l’homme et privent les plus vulnérables de leur droit à l’éducation et aux soins médicaux», a-t-il souligné. «Ces actes de violence contre des civils, des travailleurs humanitaires et des infrastructures civiles sont déplorables et je les condamne avec la plus grande fermeté», a ajouté le responsable onusien.

«Les responsables de ces attaques devraient rendre des comptes et il faudrait mettre fin à l’impunité pour ceux qui commettent des crimes de guerre et de graves violations contre les populations civiles en Libye», a-t-il poursuivi. Depuis avril 2019, les forces de Haftar basées dans l’est du pays mènent une campagne pour s’emparer de Tripoli et en chasser le gouvernement de Fayez al Sarraj. On estime que les combats ont tué et blessé des milliers de personnes et déplacé plus de 120.000 autres. De son côté, l’Agence des Nations unies pour les réfugiés (HCR), s’est déclarée vivement inquiète pour la sécurité des réfugiés et des demandeurs d’asile au Centre de rassemblement et de départ (GDF) à Tripoli en Libye, après que trois obus de mortier sont tombés près du site. Ce site relève de la juridiction du ministère libyen de l’Intérieur. Le HCR et son partenaire, LibAid, sont autorisés par les autorités libyennes à assurer des services au GDF depuis son ouverture en décembre 2018. Le GDF avait été établi pour héberger des réfugiés identifiés pour une solution hors de la Libye, dans l’attente de leur évacuation. «Heureusement, il n’y a aucune victime», a déclaré le chef de la mission du HCR en Libye, Jean-Paul Cavalieri, dans une note à la presse. «Avec près de 1.000 personnes se trouvant actuellement dans ce site, dont des groupes comptant environ 900 personnes au total qui y sont entrées de façon spontanée depuis juillet 2019, il est sévèrement surpeuplé et ne fonctionne plus en tant que centre de transit», a souligné M. Cavalieri. «Le HCR exhorte toutes les parties au conflit en Libye à protéger les civils et les infrastructures civiles», a-t-il dit.

De son côté, la Mission d’assistance des Nations unies en Libye (MANUL) a salué sur son compte Twitter les appels à la désescalade et à la fin des hostilités, telle que l’Initiative nationale pour la paix annoncée mer-credi par un groupe d’activistes dans l’est de la Libye. «Cette initiative et les appels précédents similaires lancés par un certain nombre de parlementaires et d’autres groupes politiques et de la société civile devraient être soutenus et encouragés afin de faciliter le retour à une solution politique», a ajouté la MANUL. «Ces initiatives démontrent l’engagement du peuple libyen à mettre fin au bain de sang, à promouvoir les droits humains, à établir l’Etat de droit et à construire un Etat inclusif et uni pour tous les Libyens.»