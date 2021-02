L'initiative «MISAD», un mécanisme d'identification, de suivi, et d'analyse des dommages causés aux civils dans le cadre des opérations de la Force conjointe du Groupe des cinq pays du Sahel (G5 Sahel), a été lancé officiellement au Mali par le Représentant spécial du secrétaire général de l'ONU au Mali et chef de la MINUSMA, Mahamat Saleh Annadif, a indiqué un communiqué de la Mission onusienne. Selon le communiqué, la cérémonie s'est déroulée en présence du Secrétaire exécutif du G5 Sahel, de son Commandant, de l'envoyé de l'Union européenne pour le Sahel, du chef pour l'Afrique de l'Ouest et centrale du Haut Commissariat des Nations unies aux droits de l'homme, des FAMa (forces armées maliennes) et du Centre non gouvernemental pour les civils en conflit, qui a collaboré à l'initiative MISAD. Les participants ont souligné «l'importance des efforts visant à garantir le respect des droits et de l'intégrité des civils, qui est essentiel à la réussite des efforts de lutte contre le terrorisme», ont rapporté les médias maliens. Ils ont également souligné leur «attachement au succès» de la force du G5 Sahel et à sa «conformité avec le cadre de respect des droits de l'homme».

La force du G5 Sahel est une force militaire antiterroriste créée par le Burkina Faso, le Mali, la Mauritanie, le Niger, et le Tchad, et représente une nouvelle étape dans le déploiement d'une architecture de défense collective au Sahel.

Par ailleurs, la Mission des Nations unies pour le Mali (Minusma) continue d'appuyer le renforcement des capacités des forces armées maliennes, a indiqué le porte-parole de l'ONU, Stéphane Dujarric. Il a fait savoir qu'«en début de semaine, 38 membres d'un bataillon de l'armée malienne reconstituée, déployé à Tombouctou, ont suivi un cours de formation de cinq semaines».

Le responsable onusien ajouté, lors d'une conférence de presse vendredi, que «les stagiaires ont pu améliorer les capacités dans plusieurs domaines opérationnels, y compris la réaction aux engins explosifs. Ils ont suivi des modules de formation avec des instructeurs du contingent ivoirien de la Mission des Nations unies». En raison de la pandémie de Covid-19, la formation se fait en groupe et sera proposée à 130 membres de l'armée malienne, au cours des cinq prochains mois. Le Mali a célébré les 60 ans de son armée, le 20 janvier.

Les célébrations sont placées cette année, sous le signe de l'«engagement patriotique de tous les Maliens pour la refondation et la reconstruction d'un nouveau Mali, gage d'un avenir radieux pour le pays et le peuple». Dans son adresse à la nation, à cette occasion, le président de la transition malien, Bah N'Daw, a rendu hommage au «Père fondateur de la République du Mali et de l'Armée malienne, feu le président Modibo Keita, qui a voulu et forgé cette Armée». «Modibo Kéita savait que seul l'outil de défense nationale pouvait garantir notre indépendance en tant que pays, notre souveraineté en tant que nation et notre intégrité en tant que territoire», a-t-il indiqué.