Plus de deux millions de Libyens subissent depuis une semaine d'importantes coupures d'eau et d'électricité dans la capitale Tripoli et ses alentours, l'ONU accusant samedi des groupes armés et dénonçant une «arme de guerre». Alors que le pays en conflit doit lutter contre la pandémie du nouveau coronavirus, «l'accès à l'eau et à l'électricité est plus que jamais vital», a déclaré le coordinateur humanitaire de l'ONU en Libye, Yakoub El Hillo, dans un communiqué. La Libye a officiellement confirmé 24 cas de contamination, dont un décès. Plongé dans le chaos depuis la chute du régime de Maammar El Guedhafi en 2011, le pays est déchiré aujourd'hui par une lutte de pouvoir entre le gouvernement d'union nationale (GNA) basé à Tripoli, et celui des autorités de l'est, basées à Tobrouk et conduit par l'armée nationale libyenne autoproclamée du maréchal Khalifa Haftar..

Le GNA, reconnu par l'ONU, contrôle l'ouest du pays y compris Tripoli. En avril 2019, le maréchal Khalifa Haftar a lancé une offensive pour s'emparer de Tripoli et des combats se déroulent encore aux portes de la capitale. Le GNA a accusé les pro-Haftar d'être derrière les coupures d'électricité et d'eau, reprochant samedi dans un communiqué à l'ONU de ne pas avoir nommé le responsable de ces actes, en allusion au maréchal Haftar. «Plus de deux millions de personnes, dont 600.000 enfants, qui vivent à Tripoli, dans ses banlieues et les villes avoisinantes, souffrent d'une coupure d'eau depuis près d'une semaine», a dit M. Hillo dans un communiqué. Les villes côtières du nord sont approvisionnées en eau depuis les nappes aquifères du désert (sud) via le réseau de la Grande rivière artificielle, projet pharaonique réalisé sous le régime d'El Guedhafi. Habitués aux coupures depuis 2011, beaucoup de Tripolitains disposent de puits ou de groupes électrogènes. Selon M. Hillo, l'approvisionnement en eau a été coupé par un groupe armé local au niveau de la région d'al-Choueref, sous contrôle des pro-Haftar. C'est «une tactique pour forcer la libération de leurs proches» détenus à Tripoli, d'après lui. «Toutes les médiations engagées semblent n'avoir pas abouti (...) et des millions de Libyens demeurent privés d'eau.» «L'eau ne doit jamais être utilisée comme moyen de pression ou comme une arme de guerre», a-t-il dit, dénonçant des actes «répréhensibles» et «déplorables». La capitale et les autres régions de l'ouest et celles du sud connaissent également d'importantes coupures de courant. Un autre groupe armé a forcé la fermeture d'un gazoduc qui assure l'alimentation en gaz des centrales électriques dans tout l'ouest libyen, également dans une zone contrôlée par les pro-Haftar, provoquant des blackouts, selon la compagnie nationale d'électricité. «De tels actes punissent collectivement des millions d'innocents, sont odieux et doivent cesser immédiatement», a dit M. Hillo.