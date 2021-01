La Haute-Commissaire de l’ONU aux droits de l’homme, Michelle Bachelet, a exhorté jeudi le président américain Donald Trump à «désavouer les discours faux et dangereux» et estimé que l’irruption de ses sympathisants au Capitole montrait l’impact de «l’incitation à la violence et à la haine». «Nous sommes profondément perturbés par l’attaque de mercredi au Capitole, qui a montré clairement l’impact destructeur d’une déformation prolongée et délibérée des faits et d’une incitation à la violence et à la haine par des responsables politiques», a déclaré dans un communiqué Mme Bachelet.Mme Bachelet a aussi relevé «avec consternation les menaces sérieuses et destructions de matériel auxquels des journalistes ont été confrontés». «Nous soutenons les nombreux appels à une enquête approfondie sur ces événements», a-t-elle dit.