Des experts de l’ONU sur le Yémen ont fait état hier, dans un rapport de la «multitude de crimes de guerre» qui auraient été commis par les diverses parties depuis le début du conflit. Le groupe d’experts sur le Yémen, créé par le Conseil des droits de l’homme des Nations unies en 2017, a identifié, dans la mesure du possible, les «personnes susceptibles d’être responsables de crimes internationaux et a transmis ces noms», qui restent confidentiels, à la Haut-Commissaire aux droits de l’homme, Michelle Bachelet. Un bon nombre des violations commises «peut entraîner la condamnation de personnes pour crimes de guerre si un tribunal indépendant et compétent en est saisi», ont-ils indiqué dans un communiqué. Malgré le manque de coopération dont ont fait preuve la coalition et le gouvernement du Yémen, le groupe d’experts a pu mener plus de 600 entretiens avec des victimes et des témoins. Attaques et tirs aériens qui visent de manière indiscriminée les populations civiles, utilisation de la famine comme arme de guerre, tortures, viols, détentions arbitraires, disparitions forcées, recrutement d’enfants de moins de 15 ans... ce deuxième rapport des experts de l’ONU détaille les crimes de guerre qui auraient été commis pendant le conflit au Yémen. Depuis 2014, ce conflit a fait des dizaines de milliers de morts dont de nombreux civils, d’après des ONG. Il a plongé ce pays —le plus pauvre de la péninsule arabique— dans la pire crise humaanitaire au monde, selon l’ONU. Une coalition menée par l’Arabie saoudite y intervient depuis 2015 pour soutenir les forces progouvernementales contre les rebelles qui se sont emparés de vastes zones de l’ouest et du nord du Yémen dont la capitale Sanaa. «Cinq ans après le début du conflit, les violations contre les civils yéménites se poursuivent sans relâche, avec un mépris total pour le sort de la population et l’absence d’actions internationales pour responsabiliser les parties au conflit», a déclaré M. Kamel Jendoubi, président du groupe d’experts. Les experts de l’ONU demandent aussi à la communauté internationale de s’abstenir de fournir des armes susceptibles d’être utilisées dans le conflit, avertissant que la «légalité des transferts d’armes par la France, le Royaume-Uni, les Etats-Unis et d’autres états reste discutable».»Les états peuvent être tenus responsables de l’aide ou de l’assistance qu’ils fournissent pour la commission de violations du droit international si les conditions de complicité sont remplies», insiste le rapport, pointant que plusieurs états apportent un soutien direct ou indirect aux parties, comme la France, l’Iran, le Royaume-Uni et les états-Unis. Le rapport sera présenté devant le Conseil des droits de l’homme lors de sa prochaine session (du 9 au 27 septembre). Le groupe d’experts souhaite que le Conseil renforce son mandat en matière de lutte contre l’impunité, en lui demandant de rassembler les éléments de preuves relatifs aux violations présumées face à l’actuelle «absence généralisée de responsabilité».