Longtemps ignorée, voire marginalisée, dans l’action diplomatique autour de la question libyenne, l’Union africaine a entrepris de s’imposer sur la scène en revendiquant un rôle autrement plus conséquent dans le processus de médiation entre les protagonistes de la crise. Ce retour, amorcé courant 2019, s’est davantage renforcé à la faveur de la conférence de Berlin à laquelle l’organisation continentale a participé activement, après avoir proposé quelques mois auparavant à l’ONU de mettre en place une médiation commune.

C’est ce qui est apparu à la faveur du 33ème sommet des chefs d’Etat et de gouvernement qui s’est tenu samedi et dimanche dernier à Addis Abeba, précédé par un sommet du Conseil de paix et de sécurité qui a formulé en la circonstance une somme de propositions concrêtes à l’adresse de la communauté internationale pour résoudre les conflits en Libye et dans le Sahel, confrontés à une croissance exponentielle du terrorisme et des trafics en tous genres.

Le sentiment qui a prévalu dans l’une et l’autre rencontre est que l’ONU a clairement besoin de l’expertise de l’Union africaine, désormais, et que les deux organisations doivent travailler plus que jamais « la main dans la main », ainsi que l’a souligné le commissaire à la paix et à la sécurité de l’UA, Smaïl Chergui. Cela est d’autant plus vrai qu’il s’agit de problèmes africains, tant en ce qui concerne la Libye que les pays du Sahel.

Outre la question de la « sensibilité que peut-être d’autres n’ont pas », il a d’abord et surtout le sentiment que la démarche africaine est la plus à même d’être entendue par les belligérants dont on sait qu’ils sont, pour la plupart, instrumentalisés par différents pays au gré de leurs propres intérêts. C’est, en tout cas, un constat unanimement partagé par les participants aux deux sommets qui consacrent un retour remarquable et remarqué de l’Afrique sur les enjeux et les défis qui concernent le continent.

A cet égard, le lien tangible entre l’instabilité chronique en Libye et la montée en puissance du terrorisme à travers l’ensemble des pays du Sahel, au cours des années écoulées, a fait l’objet d’une analyse approfondie en vue d’identifier les voies et les moyens de faire face à un danger croissant qui pèse sur pratiquement la moitié du continent, si l’on considère les exactions dont sont tributaires la Somalie et, à un degré moindre, le Kenya et le Bénin.

Il est heureux que l’ONU et l’UA soient mobilisées ensemble pour une mission d’observation du cessez-le-feu en Libye, sachant que l’accord de Moscou reste plus ou moins fragile tant que l’un des protagonistes du conflit ne l’a pas réellement signé. Mais la politique des petits pas, méthodiquement appliquée par la diplomatie algérienne, devrait porter ses fruits à la faveur de la prochaine réunion à Alger de l’ensemble des parties au conflit, auquel cas l’UA comme l’ONU trouveront dans sa conclusion heureuse une avancée considérable pour la suite des évènements.