Malgré des déclarations optimistes du médiateur onusien Ghassan Salame, les négociations entre délégations militaires des deux camps rivaux en Libye, le GNA de Fayez al Serraj et le gouvernement non reconnu de Tobrouk porté par le maréchal Khalifa Haftar, se sont achevées samedi sans qu’un accord en bonne et due forme puisse être scellé. L’ONU a cependant proposé que les pourparlers puissent se poursuivre jusqu’à un heureux aboutissement. «La première session de pourparlers entamée le 3 février s’est achevée cet après-midi», a en effet déclaré, dans un communiqué, la mission d’appui des Nations unies en Libye (MANUL).

Tout en soulignant la nécessité de passer de la trêve actuelle à un véritable cessez-le-feu dont l’Union africaine souhaite surveiller le strict respect, les protagonistes butent sur quelques « points de divergence », selon l’émissaire de l’ONU en Libye. Conformément à l’accord informel conclu à Moscou, sous l’égide de la Russie et de la Turquie entre les deux camps belligérants, cinq officiers supérieurs mandatés par le Gouvernement d’union nationale (GNA), reconnu par l’ONU, et cinq autres, représentants des forces du maréchal Khalifa Haftar qui cherche à conquérir Tripoli, depuis avril 2019, ont discuté dans le cadre de cette «commission militaire» chargée de formaliser les conditions d’un réel cessez-le-feu. «Comme les deux parties ont convenu de la nécessité de poursuivre les négociations afin de parvenir à un cessez-le-feu complet, la MANUL a proposé qu’une nouvelle session de pourparlers commence le 18 février», a, de ce fait, confirmé l’ONU.

C’est au cours de la conférence de Berlin sur la Libye, en décembre dernier, que les grandes puissances internationales ont convenu de mettre fin à toutes les ingérences dans la crise qui affecte ce pays maghrébin et demandé aux Etats concernés de respecter scrupuleusement l’embargo sur les armes décrété par la communauté internationale, un fait qui a conduit à un développement néfaste du conflit.

A ce titre, le secrétaire général de l’ONU, Antonio Gutteres qui est présent au 33ème sommet de l’Union africaine à Addis Abeba, a accusé, hier, certains pays, sans les nommer, d’être les responsables directs du chaos actuel. Il a, également, appelé à mettre fin à ce conflit dont il estime qu’il est à la source même des ravages observés dans le Sahel où le terrorisme a considérablement proliféré. «La Libye ne se serait pas enfoncée dans un conflit toujours plus grave et destructeur sans la complicité directe de certains membres de la communauté internationale», a affirmé le secrétaire général de l’ONU à la tribune de l’Union africaine. Il a ainsi martelé que pour l’embargo sur les armes en Libye, « les résolutions du Conseil de sécurité sont bafouées avant même que l’encre n’ait séché». Antonio Gutteres se veut malgré tout conscient de «l’immense frustration» ressentie par l’Union africaine face à la situation qui prévaut en Libye depuis 2011 et il a exprimé un soutien ferme aux décisions du Comité de haut niveau, que ce soit à travers le Conseil de paix et sécurité ou de la proposition d’organiser une réunion de réconciliation dont l’Algérie sera l’artisan majeur. «Je continue d’insister que seule une solution politique, par et pour les Libyens, apportera la paix en Libye et que toute intervention étrangère dans le conflit ne fera qu’aggraver la situation», a notamment réaffirmé Gutteres qui considère « essentielle » la conclusion « immédiate » du cessez-le-feu.

L’ONU entend travailler activement avec l’Union africaine sur les deux sujets primordiaux qui freinent les efforts de développement du continent, à savoir la Libye et le Sahel, comme en témoigne l’annonce du SG de l’organisation sur le prochain accueil d’une représentation de l’UA dans les locaux de la Manul pour agir en commun en direction de tous les groupes de travail intra-libyens. C’est là le gage d’une volonté réelle de parvenir au plus vite à la solution politique tant attendue par les peuples qui souffrent de telles crises alimentées par certains pays dont seuls comptent les intérêts économiques et stratégiques.