L’ONU a exhorté jeudi l’Afrique à élaborer des règles claires de concurrence et de protection des consommateurs pour la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECA) afin de stimuler les échanges. Selon Mukhisa Kituyi, SG de la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement (CNUCED), lors d’un forum commercial sur la ZLECA, à Nairobi, l’absence de lois sur la concurrence conduit à des pratiques de distorsion qui sapent le commerce transfrontalier. «Nous devons avoir des lois claires sur la concurrence réglementant le commerce transfrontalier afin que les entreprises et le commerce puissent prospérer en Afrique», a-t-il déclaré, ajoutant que les grandes entreprises utilisent les lois sur la concurrence à leur avantage alors que PME jouent un rôle important sur le continent, avec l’essentiel des opportunités d’emploi. «Ce phénomène a perturbé les entreprises africaines qui avaient trouvé une niche dans l’approvisionnement des chaînes de valeur mondiales», dit M.Kituyi qui estime que le régime de libre-échange contribuera à la reprise économique de l’Afrique, pendant et après la pandémie.