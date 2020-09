La Mission d’appui des Nations unies en Libye (MANUL) a exprimé, vendredi, sa «grande inquiétude» face aux affrontements entre deux groupes armés à Tadjourah, dans la banlieue est de Tripoli. Ces violences impliquant des armes lourdes «ont causé des dommages à des propriétés privées et mis des civils en danger», a-t-elle dit dans un communiqué en appelant à une cessation immédiate des hostilités et rappelant toutes les parties à leurs obligations envers le droit humanitaire international. Cette situation «souligne le besoin urgent d’une réforme particulièrement nécessaire du secteur de la sécurité libyen», a poursuivi la MANUL. Salah al-Namrouche, ministre de la Défense du gouvernement soutenu par l’ONU, a assuré que les deux groupes avaient été «démantelés» et que leurs dirigeants feraient l’objet d’une enquête menée par le procureur militaire.