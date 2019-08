Le Conseil de sécurité de l’ONU a renouvelé jeudi pour un an la mission de ses quelque 10.000 Casques bleus au Liban (Finul), en mettant en garde contre la résurgence d’un conflit entre ce pays et Israël. Un projet de résolution, rédigé par la France, a été adopté à l’unanimité. Dans ce texte, le Conseil de sécurité avertit que «les violations de la cessation des hostilités pourraient mener à un nouveau conflit qu’aucune des parties ou la région ne peut se permettre». Il «condamne toutes les violations de la Ligne bleue» qui sépare le Liban et Israël, «aériennes et au sol et appelle fermement toutes les parties à respecter la cessation des hostilités». Mercredi, l’armée libanaise a tiré sur un drone israélien dans le sud du Liban. Dimanche, une attaque avait été menée par un drone armé dans la banlieue sud de Beyrouth, un fief du Hezbollah, attribuée à Israël par l’Etat et le Hezbollah libanais. Elle a été qualifiée de «déclaration de guerre» par le président libanais Michel Aoun. Dans sa résolution, le Conseil de sécurité exhorte «toutes les parties à ne ménager aucun effort» pour la paix, «à faire preuve d’un maximum de retenue et à s’abstenir de toute action ou rhétorique de nature à compromettre la cessation des hostilités ou à déstabiliser la région». Sur l’insistance des Etats-Unis, le Conseil de sécurité demande avant le 1er juin 2020 «une évaluation» de la mission de la Finul et de ses effectifs.