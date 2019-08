Le Conseil de sécurité de l’ONU a prolongé jeudi à l’unanimité et pour un an son régime général de sanctions au Mali qui peuvent être imposées aux individus contrevenant à l’accord de paix et de réconciliation de 2015 issu du processus d’Alger.»Ceux qui continuent d’entraver la mise en œuvre de l’accord de paix feront face à des sanctions», a averti l’ambassadrice adjointe de la France à l’ONU, Anne Gueguen, dont le pays a rédigé la résolution. En juillet, le Conseil de sécurité de l’ONU avait ajouté cinq noms à sa liste de Maliens sanctionnés par des interdictions de voyages, dont un parlementaire local et un homme d’affaires. Trois Maliens avaient été sanctionnés de la même mesure en décembre.»Ces sanctions ont permis de faire évoluer le comportement de certains au Mali. Elles ont également favorisé des progrès dans la mise en œuvre de l’accord de paix», a ajouté Anne Gueguen. Le régime de sanctions de l’ONU pour le Mali a été instauré en 2017.