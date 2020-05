Deux agences des Nations unies ont renouvelé avec le gouvernement de Birmanie l'accord permettant à des centaines de milliers de réfugiés rohingyas se trouvant dans des camps surpeuplés au Bangladesh, de rentrer chez eux. Le ministère du travail, de l'immigration et de la population de Birmanie ainsi que les représentants du Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) et du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) prolongent ainsi la coopération jusqu'en juin 2021.

Ce cadre de coopération a été signé le 6 juin 2018, et prolongé en mai 2019. En prorogeant ce protocole d'accord, l'ONU estime qu'il incombe au gouvernement birman «de créer un environnement propice au retour volontaire, en toute sécurité et digne des réfugiés et d'améliorer la jouissance des droits de l'homme pour la population qui réside encore en Birmanie. Depuis août 2017, environ 740.000 Rohingyas se sont réfugiés au Bangladesh pour fuir les exactions de militaires birmans et de milices bouddhistes, qualifiées de «génocide» par l'ONU. Le nombre de Rohingyas tués n'est pas connu, mais des ONG l'estiment à plusieurs milliers.