Dans son intervention à l'émission Dialogue de France 24, le Commissaire à la paix et à la sécurité de l'Union africaine, Smaïl Chergui, a affirmé que l'organisation panafricaine s'efforce, actuellement, de soutenir le cessez-le-feu en Libye, en vue de mettre fin aux activités des groupes terroristes qui menacent la sécurité et la stabilité des pays de la région. «La principale préoccupation de l'Union africaine, aujourd'hui, est d'instaurer un cessez-le-feu durable en Libye pour mettre fin à l'activité des groupes terroristes, qui est devenue une nécessité urgente pour la sécurité et la stabilité de la région», a-t-il insisté. Selon lui, il faut saisir l'opportunité actuelle, avec la volonté de toutes les parties libyennes, pour avancer dans la résolution de la crise. Dés lors que les Libyens sont unanimement persuadés de la nécessité d'en finir avec les ingérences étrangères et souhaitent le départ de toutes les forces étrangères présentes dans leur pays, la solution devrait se concrétiser bien plus vite qu'on ne le pense. A cet égard, le responsable africain a souligné que, depuis plusieurs années, le Conseil Paix et Sécurité de l'Union africaine n'a pas cessé de mettre en garde contre le danger de propagation du phénomène du terrorisme sur la côte africaine, ajoutant que ce danger ne concerne pas seulement le Mali, mais aussi la Libye, la Somalie et le Mozambique. Il a, par-là même, confirmé le propos du président de la République italienne, Sergio Mattarella, qui a, lui aussi, souligné, lors de la traditionnelle rencontre avec les chefs de missions diplomatiques accréditées en Italie, combien la situation en Libye et les autres conflits dans la région méditerranéenne, souvent tragiques par les deuils et les souffrances humaines, constituent un facteur de menaces transfrontalières et de terrorisme. Il est nécessaire d'intervenir, a-t-il ajouté, pour s'attaquer aux racines profondes qui nourrissent ces phénomènes. Ces déclarations, pour aussi banales qu'elles puissent être, contribuent à mettre constamment en lumière les risques graves qui pèsent sur l'ensemble de la région méditerranéenne, avec un terrorisme grandissant qui se nourrit des multiples crises ouvertes et larvées. Ainsi, peut-on dire que les récents évènements au Sahara occidental viennent, à leur tour, aggraver les facteurs de déstabilisation qui pèsent sur le Maghreb et accroissent les périls dont est affectée toute la région sahélienne. L'aventurisme marocain qui croit avoir trouvé dans la normalisation avec l'Etat hébreu un subterfuge pour continuer à narguer les nations unies et l'Union africaine, en imposant le fait colonial au peuple sahraoui malgré les résolutions du Conseil de sécurité, participe de cette politique qui consiste à attiser le feu, au risque de se perdre dans les flammes.

Le deal conclu avec Israël et l'administration Trump est, n'en déplaise au Maroc, un marché de dupes, comme il y en a eu tant d'autres, et il ne change rien à la réalité des faits telle qu'elle vient d'être, une nouvelle fois, réitérée par le Conseil de sécurité de l'ONU qui confirme les résolutions antérieures sur l'urgence d'une solution politique au Sahara occidental, fondée sur le droit imprescriptible du peuple sahraoui au référendum d'autodétermination